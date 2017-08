Cine mexicano vive nueva época de oro: Ayala Blanco

En el libro ''La madurez del cine mexicano'', relata el momento expresivo que rodea a la cinematografía nacional

CIUDAD DE MÉXICO (26/AGO/2017).- El abecedario del cine mexicano, colección que el crítico y académico Jorge Ayala Blanco inició en 1968 llega a su décimo tercera entrega con "La madurez del cine mexicano", libro en el que el especialista plantea la posibilidad de que en la actualidad la cinematografía nacional esté viviendo una nueva época de oro.

"Creo que en el cine mexicano se está viviendo un gran momento expresivo, por ello yo planteo la posibilidad de que se esté viviendo una nueva época de oro sin que nos demos cuenta, ni los que lo vemos, ni quienes lo hacen o lo patrocinan", expresó el catedrático que este este domingo presentará su nueva entrega en la Primera Feria Internacional del Libro Universitario que organiza la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

"La colección inició en 1968 cuando iniciaba una etapa del cine experimental con el libro 'La aventura del cine mexicano' donde analizaba lo realizado por grandes cineastas como Ismael Rodríguez o Emilio El Indio Fernández, además de los realizadores que iban surgiendo; años después trabajé en la actualización pero fue tan larga que me dio para otro libro, el cual titulé 'La búsqueda del cine mexicano´", comentó Ayala Blanco.

Fue así que inició la colección, que ahora llega a la décimo tercera y cuyos títulos marcan el hilo conductor de los análisis reunidos por el especialista en cine, "para mí el título del libro es determinante porque es a lo que se aspira en determinada época en relación con la cinematografía".

En el caso de "La madurez del cine mexicano" detalló el profesor del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC), en la actualidad los realizadores mexicanos aspiran a dicha madurez, "insisto, los títulos de mis libros son aspiraciones".

El ejemplar de 271 páginas incluye detallados análisis inéditos de películas producidas o coproducidas en México entre 2011 y 2015, de todos los géneros, aquellas de corte comercial como "Gloria" o "Guten Tag Ramón", como las que son de corte más autoral como "Las oscuras primaveras" o "Filosofía natural del amor".

"Hay que destacar que actualmente la producción de cine mexicano es una locura, con hasta 165 películas producidas por año, además de ver una gran polaridad de temáticas abordadas por los jóvenes realizadores, lo que me ha llevado a tratar de detectar los signos de madurez que se pueden encontrar en cada filme", sostuvo el autor.

Ayala Blanco señaló que una de las ventajas es que las 100 películas incluidas en este libro son de fácil acceso, "se pueden ver en internet, lo que me parece formidable, porque también hablamos de que el cine mexicano que se realiza en la actualidad si puede llegar al público, aunque no sea siempre a través de las grandes cadenas de cine, porque hay películas que aún no se estrenan de manera comercial pero si están en muestras o ciclos en cines alternativos".

Sobre la publicación de sus últimos libros del abecedario del cine mexicano, Ayala Blanco agradeció el apoyo que ha tenido de la actual directora del CUEC, María del Carmen de Lara, porque gracias a ello, este año se publicaron dos entregas de la colección, además de que ya está en imprenta el siguiente tomo dedicado a la "N" y actualmente trabaja en la "Ñ".

"Es una locura, porque este domingo no solo presento la versión impresa de 'La madurez del cine mexicano', también se presentarán las versiones en digital de seis libros del abecedario: la aventura, la búsqueda, la condición, la khatarsis, la lucidez y la madurez", expresó el también historiador.

En la presentación de sus libros el maestro Jorge Ayala Blanco estará acompañado por el crítico de cine Carlos Bonfil, el actuario Guillermo Chávez y el editor Rodolfo Peláez.