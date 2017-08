Christian Ramos, en la piel de Carlos Reinoso

El actor interpretará al exfutbolista en la bioserie sobre Lupita D'Alessio, 'Hoy voy a cambiar'

GUADALAJARA, JALISCO (22/AGO/2017).- Desde hace más de dos años que comenzó su carrera en la actuación y las oportunidades se han dado de la mejor manera para el actor tapatío Christian Ramos, como ejemplo, su participación en la bioserie "Hoy voy a cambiar" basada en la vida de la cantante Lupita D'Alessio. El actor encarna a uno de los esposos de "La leonada dormida", a Carlos Reinoso, exfutbolista y director técnico.

En entrevista, Ramos comparte la emoción de pertenecer a este proyecto que recién se estrenó el lunes 21 de agostos. Él saldrá a escena a partir del capítulo siete, la mayoría de sus escenas son con Mariana Torres quien encarna a Lupita en su etapa joven. La bioserie de 20 capítulos se transmite de lunes a viernes a las 21:30 horas a través del canal Las Estrellas y también puede verse en streaming por la plataforma Blim.

"Ya estrenamos, nos juntamos parte del elenco el domingo pasado para ver el capítulo cero, el que es un introductorio. Y en general estamos muy satisfechos con el trabajo que se hizo. Es un trabajo de calidad y que lo venía necesitando el medio. La respuesta del público ha sido buena. Entonces, estamos disfrutando y expectantes a lo que siga".

Christian encarna a Reinoso cuando éste se encuentra en sus últimos partidos y está por convertirse en director técnico. "Yo estoy muy nervioso, no sólo por saber qué va a decir el señor Reinoso, también por saber qué va a decir la gente. Mi personaje sale a partir del capítulo siete. Es un peso y responsabilidad bastante grande. Yo hice mi trabajo con todo el amor, respeto y trabajo para con el maestro Reinoso y sobretodo para mi carrera. Me documenté bastante y estuve asesorado por mi coach actoral y mis directores".

El tapatío comparte que la vida de Lupita es como la de muchas otras personas, con altas y bajas y es ahí donde se encontrará la identificación con ella. Es una historia de excesos, pero también de éxitos. "Yo me acuerdo cuando estaba niño, de mi mamá cantando las canciones de Lupita, y bueno, con una inspiración, que no entendía en ese momento, hasta ahora que tuve el acercamiento a su historia y su música. Ellas es una de las mejores intérpretes que tiene este país y Latinoamérica, es una persona que ha sufrido de distintas circunstancias, pero es un humana y vulnerable como todos nosotros. Es lo bonito de esta trama, que a la protagonista no lo hacen héroe y no lo hacen inalcanzable".

A paso seguro

Christian ha participado en proyectos como "El Capo", "El hotel de los secretos" y "Lo imperdonable". "He tenido la fortuna de estar en muy buenos proyectos y rodearme de gente que me ha enseñado mucho y me ha cuidado bastante. 'Hoy voy a cambiar' fue un proyecto muy meticuloso porque es un hibrido, no es cine y televisión, es un punto medio, hay un desplazamiento de cámaras, hay un director de arte, de fotografía, se cuidan todos los detalles".

Agradece todo las oportunidades que se le han presentado y le dedica sus logros a Jalisco, su familia y amigos, asegura extrañar mucho a Guadalajara. "Yo me siento muy afortunado. Profesionalmente llevo dos años dedicándome a esto después de que salí de estudiar. En Guadalajara ya hacia obras de teatro, ahí hay mucho talento. Acá las cosas se dieron constantes y a paso firme, es estar tocando puertas y estar recibiendo los sí y lo no, pero el chiste es no aflojar la constancia". Ahora mismo, Christian está trabajando para quedarse en una obra de teatro.