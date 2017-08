Juan Gabriel, presente a un año de su partida

Su música sigue vigente en toda la región, pero también escándalos y las disputas sobre su herencia

GUADALAJARA, JALISCO (26/AGO/2017).- Un domingo 28 de agosto del 2016, América Latina se enteró del fallecimiento de una de las figuras más importantes de la idiosincrasia popular-musical -Juan Gabriel- A un año de su partida, el público sigue venerándolo y recordándolo con mucho cariño. Su música y su legado sigue muy vigente en la memoria colectiva, pero también están muy avivados los escándalos, el surgimiento de hijos no reconocidos que pelean por su herencia y secretos -que verdades o no- siguen saliendo a la luz pública, el más reciente que antes de su deceso, planeaba poner fin a su carrera y mudarse a vivir a India.

El lunes que se celebra su primer aniversario luctuoso, habrá varias misas en su nombre. Y según destaca El Diario MX de Chihuahua, ese mismo día se pondrá en una plaza pública de Ciudad Juárez que lleva el nombre de Juan Gabriel, una escultura de casi dos metros del Divo de Juárez en la calle Mariscal.

Gustavo Farías, amigo y productor de Juan Gabriel compartió a Univisión que el disco "Los Dúo 3" quedó en el tintero, la decisión para la realización de ese disco depende de Iván Aguilera -hijo de Juan Gabriel-. Asegura el productor que tanto él como la disquera están pendientes del tema, y si Iván les da el visto bueno, comenzarán a darle forma.

Adelantó que entre las sorpresas, de darse este disco, está la colaboración de Aretha Franklin quien dejó su parte grabada en inglés de la canción "Con tu amor". En el álbum también se les hizo la invitación a figuras como Daniela Romo, El Recodo, Reik y Gloria Trevi, entre otros.

En retrospectiva

Hasta antes de su muerte, Juan Gabriel había vendido más de 150 millones de discos, según datos de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación. Su legado como compositor ascendería a mil 800 canciones realizadas. Y según la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) cada 40 segundos se escucha en el mundo un tema escrito por Juan Gabriel.

Sus canciones han sido traducidas al italiano, turco, japonés, alemán, francés, italiano, inglés, portugués, tagalo, griego, turco y papiamento y han interpretado sus cancines figuras como Paul Anka, Fifth Harmony, Thalía, Lucero, Lucía Méndez, Jaguares, Daniela Romo y una infinidad de artistas nacionales e internacionales.

El pleito de los hijos

Alberto Aguilera Jr., Iván Gabriel, Joan Gabriel, Hans Gabriel y Jean Gabriel, son los hijos reconocidos del "Divo de Juárez", y los no reconocidos que han dado batalla legal para ser parte de la herencia son Joao y Luis Alberto, también han aparecido Gabriela, Julio y recientemente las gemelas Alberta y Ancira.

Lo que genera en las plataformas digitales

*En su canal oficial de Vevo en YouTube Juan Gabriel tiene dos millones 13 mil 860 suscriptores y 252 videos cargados entre clips, audios y presentaciones en vivo. Todos sus videos en total suman: 1,956,370,481 reproducciones, si esta cifra la multiplicamos por 0.004 dólares que se otorgan por cada reproducción, el estimado desde octubre del 2009 cuando abrió su canal, sería de 7, 825, 481. 92. dólares. Y si el resultado lo dividimos entre ocho para sacar un estimado anual de ingresos desde que se unió a Vevo YouTube sería de 978, 185. 24 dólares.

*Juan Gabriel tiene dos millones 618 mil 889 oyentes mensuales en Spotify. Si esta cifra la multiplicamos por 0.004 dólares que paga la plataforma digital por cada reproducción el resultado es 10, 475. 556 dólares mensuales de ingresos si cada oyente sólo reprodujera una sola canción al mes.

*En Spotify hay cuatro mil 195 resultados de canciones de Juan Gabriel, entre sus versiones originales, sus versiones de conciertos, duetos, remasterizaciones, tributos, covers, homenajes, remiexes y pistas.

*En cuanto a discos hay 308 resultados en la plataforma, entre sus discos originales, remasterizaciones, tributos, pistas para karoke, discos en vivo, homenajes y pistas. Sobre las listas de reproducción se acerca a más de tres mil playlists.

*Son 77 discos colgados en la plataforma digital del "Divo de Juárez". En promedio cada disco cuesta entre 120 y 150 pesos. Entonces, el costo promedio del contenido total de Juan Gabriel en iTunes para un usuario que desee descargarlo todo, es de más 10 mil pesos. El último lanzamiento discográfico en Apple Music: Juan Gabriel 25 aniversario volúmenes 21 a 25 de 1971-1996

Sus canciones más descargadas en iTunes

1.- ¿Por qué me haces llorar? del disco Juan Gabriel

2.- Querida (feat. Juanes) del disco Los Dúo (Deluxe versión)

3.- Ya no vivo por vivir (feat. Natalia Lafourcade) del disco Los Dúo (Deluxe versión)

4.- Abrázame muy fuerte (feat. Laura Pausini) del disco Los Dúo (Deluxe versión)

5.- Abrázame muy fuerte del disco Abrázame muy fuerte

6.- Si quieres (feat. Natalia Jimémez) del disco Los Dúo (Deluxe versión)

7.- Así fue (En Vivo) del disco Celebrando 25 años de Juan Gabriel en el Palacio de los Deportes

8 Se me olvidó otra vez (feat. Marco Antonio Solís) del disco Los Dúo (Deluxe versión)

9 Buenos días señor sol del disco Juan Gabriel-40 Aniversario

10 Pero qué necesidad (feat. Emmanuel) del disco Los Dúo (Deluxe versión)

Sus canciones más escuchadas en Spotify



1.- Abrázame muy fuerte del disco Abrázame muy fuerte

2.- ¿Por qué me haces llorar? del disco Jua Gabriel

3.- Ya no vivo por vivir (feat. Natalia Lafourcade) del disco Los Dúo(Deluxe versión)

4.- Yo te recuerdo (feat. Marc Anthony) del disco Los Dúo 2

5.- Hasta que te conocí del disco La Historia del Divo



Listado de películas en las que apareció Juan Gabriel



Nobleza ranchera (1977)

Del otro lado del puente (1978)

En esta primavera 1979

El Noa Noa (1981)

Es mi vida (1982)

¿Qué le dijiste a Dios? (2014) basada en sus canciones

Hasta que te conocí (2016) testimonios para la realización de la serie



