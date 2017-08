Pioneros del death metal

La banda de metal extremo Deicide se presentará el 28 de agosto en el C3 Stage

GUADALAJARA, JALISCO (25/AGO/2017).- El death metal, aquel subgénero extremo del heavy metal; voces guturales, guitarras distorsionadas y una batería en donde predomina el doble penal. Estructuras musicales sumamente complejas y repleta de líricas que van desde temas políticos hasta violencia y asuntos religiosos. A nivel mundial destacan dos exponentes; Cannibal Corpse, y Deicide, y éstos últimos estarán presentes en Guadalajara.

El 29 de agosto el C3 Stage, albergará a Glen Benton y sus secuaces. Benton es bajista y el único miembro fundador que ha estado permanentemente en Deicide, agrupación que no es apta para todos los oídos por su resonancia sonora.

Fue a finales de los 80´s que Glen se reunió con los hermanos y guitarristas Eric y Brian Hoffman, y el baterista Steve Asheim para dar forma a la agrupación que ha vendido millones de discos por el mundo y colocando sus álbumes 'Deicide' (1990) y 'Legion' (1992) como referencias musicales del género.

Los inicios de la banda fueron bajo el nombre de Amon, para luego de un par de trabajos publicados y por sugerencia de su disquera lo cambiaron al que les dio fama mundial. Los integrantes se mantuvieron unidos por 17 años y 7 Lp´s, sin embargo los hermanos Hoffman decidieron dejar el proyecto y tras un serie de cambios más la agrupación produjo cuatro discos más y este año sacará su duodécimo álbum.

La visita es parte de su 'In the Minds of evil latin american tour 2017' que comenzó a principios de agosto en Brasil y finalizará en Guadalajara.

Polémica es su sombra

La polémica ha sido parte de la carrera de Deicide, ya sea por sus letras blasfemas o impacto visual en el escenario. El último de los escándalos en los que ha estado inmerso la banda involucra a Slipknot. Recientemente le preguntaron a Glen Benton qué opinaba de que grupos como Slipknot dijeran que se influenciaron de Deicide, a lo que Glen respondió con una gran mentada de madre hacía el líder de los enmascarados. "Nunca hicieron nada por nosotros. Nos introdujeron en un show una vez. No pues gracias ¿Qué les parece llevarnos en un tour? ¿Qué tal si nos ayudan un poco?" argumentó Benton. Sentenciando "Aprecio que bandas como esas nos mencionen y aquí les tengo una idea: hablen con esos grandes promotores para que pongan a Deicide en una buena posición en los festivales o que nos incluyan en la gira. No me importa abrir para esas bandas, pero si me salen con p%$##$, los voy a mandar al carajo en el proceso".

Agéndalo

Deicide C3 Stage

Luenes 28 de agosto

Preventa Gral. $550 pesos (primeros 100 boletos)

2da preventa $600 pesos (del 101 al día previo al evento)

Día del evento $650 pesos

VIP: $900 pesos, incluye balcón, barra libre, póster (limitado a 40 boletos)

¿Quieres asistir? El domingo por la tarde daremos algunas cortesías en nuestras redes sociales. Síguenos Tw/ @informador, @informador_ENT facebook.com/elinformador y gánalos.

EL INFORMADOR / HÉCTOR NAVARRO