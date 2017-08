Punk canadiense de la vieja escuela

La agrupación punk 'Bishops Green' se presentará el 3 de septiembre en el Foro Independencia

GUADALAJARA JAL (24/AGO/2017).- Este 3 de septiembre el Foro Independencia es la sede de la primera visita a Guadalajara de Bishops Green, agrupación que rápidamente ha entrado al gusto del público.

Con apenas seis años de trayectoria, cuentan con dos discos de larga duración y tres EP's, siendo el más reciente la serie "Back To our Roots" han logrado ser considerada una de las bandas mejor en recoger el 'old school' del género.

Han compartido escenario con pioneros como Perkele, Lion's Law, Cockney Rejects, Cock Sparrer, Booze & Glory, Boucing Souls y Rude Pride en grande festivales en norteamerica y Europa.

Son reconocidos por los tonos agudos acompañados de la voz ronca de su intérprete y sus letras acerca de fuerza, "working class" y política entre otros temas, cosas muy representativas para la banda ya que son simpatizantes de los ideales skinhead de las corrientes R.A.S.H. (Red & Anarchist Skinheads) y S.H.A.R.P. (Skinheads Against Racist Predjudice) aunque no se declaran abiertamente militantes de ninguna de las dos corrientes.

El cuarteto originario de la hoja de maple, llega a México como parte de una pequeña gira donde sólo visitará Bogotá, CDMX y la Perla Tapatía.

En el show de Guadalajara contarán con los teloneros de Cooperativa Pascual, Sparrow 68 e Insolencia.

Costo boletos: Preventa general: $250. Día del Evento: $300

*Venta sin cargo por servicio:

- Tianguis Cultural (puesto de Beker).

- Tiendas Soulflower (Calzada e Hidalgo).

- Taquilla del Foro Independencia.

- Addictive Tattoo (Rafael Sanzio. Cerca de Plaza Galerias).

- Deadliest Store (Av. Hidalgo #1590).

- Guitar Gear (Av. Guadalupe #5075).

- La Victory Store (Mezquitán #126).