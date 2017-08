Neon Indian trae su sonido texano

El proyecto liderado por Alan Palomo llega al C3 Stage para presentar su disco más reciente, 'Vega Intl. Night School'; lo acompañarán las bandas Weapons x Reptill y Aveparaiso

GUADALAJARA, JALISCO (24/AGO/2017).- Fue en el Norte del país, con exactitud en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde nació Alan Palomo, quien luego de vivir pocos años en la llamada Sultana del Norte, voló hacia Norteamérica para encontrar su vocación: la música.

Palomo es el líder del proyecto Neon Indian, que es una mezcla de sonidos electrónicos que recaen en mayor medida en sonidos Synth pop y Neo-psicodelia. “Nunca fue mi intención ser músico, el entorno en el que crecí me llevó a ello”, comparte el cantautor que se presentará este 27 de agosto en Guadalajara. Y es que Alan es hijo de Jorge Palomo cantautor mexicano ampliamente conocido en México en los años 80. “A mi padre le he aprendido mucho, él me enseñó a cantar y cuestiones pragmáticas, esto hace que él sea el más crítico de mi trabajo”.

En 2009 fue su debut como Neon Indian con el disco “Psychic Chasms”, ya antes había incursionado en la música con los proyectos de Ghosthustler y VEGA, mismos que desea aún tenerlos en paralelo. “Fue una experiencia orgánica, hicimos ése disco en un mes (‘Psychic Chasms’), fue una producción muy simple pero orgulloso de lo logrado”, ahonda Palomo al hablar del disco, mismo que fue bien recibido y le dio impulso para seguir desarrollando su concepto musical.

En su concierto en Guadalajara, que tendrá como sede el C3 Stage, se enfocará en su último material, pues en él explora nuevas texturas sónicas. “El disco ‘Vega Intl. Night School’ fue el primer material que hice con la intención de presentarlo en vivo, con músicos de acompañamiento. Quería tratar secciones de cada canción como si pertenecieran a una década específica, teniendo su propio momento en el tiempo, una serie de anacronismos. En este disco en particular estoy combinando muchos géneros que he estado escuchando y cultivando desde que tengo 18 años”.

Interés en el séptimo arte

Aunado a eso, Alan Palomo conjuga otra de sus pasiones, el cine. “El disco es una serie de aventuras nocturnas que te enseñan mucho acerca de mi vida. Quise hacer algo más cinematográfico, intenté que el proceso de creación musical fuera como la dirección de cine. Al ser productor y trabajar en las canciones, encontré maneras de evocar la misma ética de trabajo delegando diferentes aspectos de la música a roles, como sería dirigir una película. Hay una tarea para el cinematógrafo, una para los actores. Lo que estás dirigiendo es un concepto, porque una canción puede ser algo muy complicado que evoca diferentes cosas”.

SABER MÁS

Trayectoria fulgurante

En 2009 debutó Neon Indian con el disco “Psychic Chasms”, en el 2009 salió al mercado el material “Era Extraña” y en el 2015 llegó “Vega Intl. Night School”; este último le dio un peldaño más a su internacionalización, que le ha valido presentarse en festivales como Corona Capital, Coachella, Lollapalooza, OFF Festival, Bonnaroo, Bestival y Austin City Limits.

ASISTE

Neon Indian en C3 Stage, próximo domingo 27 de agosto a las 20:00 horas. Boletos a $500, el día del evento costarán $550, VIP $900; ésta te incluye póster, balcón, entrada preferencial y barra libre (limitado a 70 boletos). Bandas invitadas: Weapons x Reptill y Aveparaiso.