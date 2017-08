Marcela Guirado entrará al ring de 'El César'

La tapatía se encuentra lista para estrenarse como parte del elenco de la bioserie del boxeador más popular de México: Julio César Chávez

GUADALAJARA, JALISCO (24/AGO/2017).- La actriz Marcela Guirado tiene grandes proyectos bajo el brazo, el primero de ellos es el estreno de la bioserie “El César”, inspirada en la vida del boxeador Julio César Chávez, que llega a la pantalla chica este 18 de septiembre a través de Space, para después continuar con su transmisión en TV Azteca y Telemundo. Marcela encarna a Amalia Carrasco, la primera esposa del pugilista.

“Estamos a punto de estrenar. Las bioseries son una corriente que se ha ido dando en la televisión. Y Julio César es un personaje interesantísimo de ver, no sólo por el ídolo que fue en el deporte para todos los mexicanos, también es muy interesante su vida, hay muchas cosas que la gente no sabe, es una persona muy querida”.

Para poder llegar a la serie, Marcela fue parte de un proceso de casting, primero realizó el personaje que ahora tiene Maya Zapata –el de una reportera– sin embargo, se quedó con el personaje de Amalia. “En el casting la química con Armando Hernández (quien da vida a Chávez) fue innegable, yo no lo conocía, pero sí su trabajo. Él es un gran compañero y me hizo sentir muy confiada y muy segura”.

La actriz comparte que los retos de encarnar a personajes reales y que además están vivos, es una gran responsabilidad. “Interpretar a alguien que va a ver tu trabajo sobre su vida es algo más delicado y es necesario tomarlo con la responsabilidad que conlleva tocar la vida de otra persona. Tomar el proyecto enserio, prepararte, documentarte y hacerlo lo más digno y humano posible”.

Se verá por diferentes plataformas

Marcela ve como una oportunidad grande que “El César” se transmita en varias televisoras, lo cual implica que llegará a más públicos. “Hay gente que se ha casado toda su vida con una televisora y que podamos diversificar las plataformas a las que finalmente va a llegar el producto, me parece fenomenal. Es una serie a la que se le ha invertido tanto: dinero, tiempo, amor, esfuerzo y vale mucho la pena que llegue a la mayor cantidad de gente que pueda llegar”.

Destaca que para la realización de la serie se hizo un trabajo exhaustivo, trabajando con el núcleo familiar del boxeador Julio César Chávez, pues además el mismo pugilista fue quien relató su vida para la serie. Los directores son Alfonso Pineda Ulloa y Alejandro Aimetta, mientras que el escritor es Alfredo Mendoza. “Hubo entrevistas con familiares y amigos, a la misma Amalia Carrasco la trajeron a la Ciudad de México para entrevistarla sobre su vida al lado de Julio. Y con toda la discreción del mundo a mí me permitieron ver y tener acceso. Son detalles los que te ayudan a ir bordando tu personajes, a la hora de estar en escena te llega toda esa cantidad de información y conectas mucho más fácil”.

Se alista para “Todo mal”

Para inicios de 2018 llegará a las pantallas una nueva comedia mexicana donde Marcela participa, se llama “Todo mal” y los protagonistas son Alfonso Dosal, Osvaldo Benavides y Martin Altomaro, quienes encarnan a tres primos en busca del penacho de Moctezuma. Y ella, quien da vida a “Viviana” les hará descubrir que su masculinidad no tiene que ver con los clichés del machismo. La dirección es de Issa López.

“Me muero porque la vean, es de las cosas de cine que más me han gustado, el humor de Issa es bastante agudo, me encanta además que la industria de cine en México esté creciendo en todos los géneros. La comedia me parece a mí uno de los géneros más difíciles de realizar tanto en dirección como actuación. Ya hemos tenido la oportunidad de ver los primeros cortes de la película. Estoy muy contenta”.

La cinta cuestiona al género masculino y todos los simbolismos que a los hombres los hacen sentirse muy hombres. “Mi personaje es quien viene a poner en jaque la masculinidad de los tres primos, y no en un sentido de orientación sexual, más bien en el concepto y la concepción que tiene la sociedad mexicana para relacionar al hombre con su masculinidad”.

El amor lleva a la música

Marcela Guirado está casada con el también actor y cantante Vince Miranda quien ha participado para doblaje en Disney y que es egresado de “La Academia”. Juntos tienen un proyecto musical llamado “Vincela” y comparte la actriz que por estas semanas lanzarán su primer sencillo en plataformas digitales, el cual aún no tiene nombre.

“Estamos muy contentos, ya nos reunimos con nuestro productor musical quien nos acaba de entregar el master de nuestro primer tema inédito, ya tenemos varios, pero digamos que es el primero con el que empezamos la producción. Próximamente ya estaremos en Spotify. La verdad es que el proyecto no ha podido caminar tan rápido porque estamos llevando nuestras carreras como actores, pero no lo dejamos, estamos muy gratamente sorprendidos por el crecimiento que ha tenido en redes sociales, creció más rápido que las cuentas personales”. Ambos también están haciendo pruebas para trabajar juntos en una obra de teatro.