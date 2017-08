Ximena Navarrete recuerda su triunfo en Miss Universo

La modelo se convirtió en la segunda mexicana en obtener el título de belleza

CIUDAD DE MÉXICO (23/AGO/2017).- La modelo y actriz Ximena Navarrete recordó su triunfo en Miss Universo, ocurrido el 23 de agosto de 2010.

En esa ocasión se convirtió en la segunda mexicana en obtener el título de belleza.

"Parece que fue ayer cuando viví una de las experiencias más increíbles de mi vida. Más allá de lo deslumbrante que pueda parecer, el verdadero valor de ser Miss Universo es atesorar cada instante y cada vivencia. Sonrisas, ilusiones, sueños, mucho esfuerzo, dedicación, trabajo y lo más importante: el orgullo de ser MEXICANA!", escribió en su cuenta de Instagram para acompañar un clip con imágenes del certamen.

"Cada 23 de agosto lo recuerdo con mucha emoción. Hoy cada día de mi vida me siento coronada por las cosas más importantes que existen:

Amor y Familia. No hay que llevar una corona en la cabeza para sentirnos reinas, es ante todo una actitud de amor propio, compartido, valorarnos y ser felices. Hace 7 años me preguntaban como me veía en el futuro y mi realidad hoy en día no puede ser más cercana a lo que siempre soñé años atrás. Estoy donde quiero estar, con errores, virtudes, aciertos y desaciertos .... FELIZ!", añadió en su mensaje.