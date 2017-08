Así se ejercitan JLo y su novio

En un video se ve a la cantante encima de Alex Rodríguez mientras él hace 'lagartijas'

CIUDAD DE MÉXICO (23/AGO/2017).- La cantante Jennifer Lopez y el ex beisbolista Alex Rodríguez continúan disfrutando de su amor y lo presumen en redes sociales.

En esta ocasión, la pareja comparte el gusto por el ejercicio y la vida saludable y en Instagram circula un breve video en el que la intérprete se encima sobre la espalda de Rodríguez mientras él hace "lagartijas".

Los seguidores de ambos han externado su fascinación por la nueva pareja de "JLo" y han aprovechado para escribirle que con Marc Anthony no iba a poder hacer esto mismo que hace con el ex beisbolista: "Con Marc Anthony no podía hacer eso", "Se llevan súper bien, creo que con él encontró su mitad perfecta".