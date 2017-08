Critican elección de Ed Skrein para personaje en 'Hellboy'

"Hellboy: Rise of the Blood Queen" será dirigida por Neil Marshall y saldrá a en cines en 2018.

"Con cada ejemplo de blanqueamiento", publicó Yu en respuesta a la elección de Skrein, "un (asiático-estadounidense) recibe subliminalmente el mensaje de que no merece atención, no merece un lugar en esta sociedad".

Aunque Masamune Shirow, director de la original "Ghost in the Shell", defendió la elección de Johansson, muchos estuvieron en contra. Cuando la película de 110 millones de dólares fracasó en taquilla en abril, Paramount Pictures dijo que el debate sobre el elenco afectó las reseñas y esto llevó a un estreno decepcionante.

Las críticas surgen después de controversias anteriores como la elección de Emma Stone para interpretar a una piloto de la Fuerza Aérea mitad hawaiana y mitad china en "Aloha" de Cameron Crowe o Scarlett Johansson como la cyborg protagonista de la cinta basada en un anime japonés "Ghost in the Shell". Esta semana el estreno en Netflix de la adaptación del manga japonés "Death Note" también fue criticado por llevar una historia japonesa a Seattle sin un solo actor asiático.

El actor británico Ed Skrein se sumó esta semana al elenco de la nueva cinta "Hellboy: Rise of the Blood Queen", la cual será un reinicio de 'Hellboy', proyecto dirigido por el mexicano Guillermo del Toro .

Ed Skrein se sumó al elenco de 'Hellboy: Rise of the Blood Queen'. INSTAGRAM / edskrein

I guess they want this to fail. #whitewashing #hellboy https://t.co/cJJcKE7nrR