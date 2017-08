Filmación de 'Godzilla' atrae a curiosos al Centro Histórico

Algunos extras portan sombrero y rebozo, mientras corren por la Plaza de Santo Domingo

CIUDAD DE MÉXICO (23/AGO/2017).- Hombres y mujeres con sombreros, bolsas de mandado y rebozo, así como uno que otro "güerito" con equipaje en mano, destacan entre los extras del último día de filmación de una parte de la película "Godzilla", que bajo la dirección de Michael Dougherty tiene lugar en la Plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Poco después de las 05:00 horas unos 700 extras contratados mediante agencias como "Extras-Julio Toledo" llegaron a las inmediaciones de la histórica plaza, donde comenzó el rodaje de la misma escena que se filmó en la víspera, pero con la posición de cámaras en puntos diferentes.

Pasado el mediodía se hizo un corte y cerca de las 14:00 horas, luego de algunas tomas, se les ofreció un almuerzo que constó de una torta de milanesa, un refresco y un vaso de fruta.

En todo momento en los costados de la plaza se ubicó personal que ofrecía agua simple o de sabor a los extras y a quienes se congregaban alrededor, que al saber que se filmaba una película se acercaron para ver el proceso.

"Es la primera vez que veo cómo se graba una película. Vine a comprar algunos de los útiles que me faltaron pero me bajé allá atrás del Metrobus y así me enteré que están haciendo la película de 'Godzilla'.

"Pensé que sería más impactante pero, bueno, ya tomé algunas fotos para mi esposo que le gusta mucho todo eso de los monstruos", refirió Verónica Soto, quien luego de 20 minutos de mirar cómo corrían los extras siguió su camino.

En los seis puntos de acceso a la Plaza de Santo Domingo, se observó -a distancia considerable por las vallas colocadas- autos y camiones que aparecerán en la cinta en la que participan Kyle Chandler, Vera Farmiga, Millie Bobby Brown y Ken Watanabe, entre otros actores.

Ante la mirada de decenas de curiosos que pasaban por las calles, se vio que salía humo de la plaza, Ante ello la producción dio indicaciones en español y a través de altavoces a los extras, a quienes prohibió hablar sobre el proceso del rodaje.

De acuerdo con miembros de seguridad del equipo de producción de la cinta, este martes se grabará la parte más importante del rodaje, pues anoche no se concretó por la lluvia que cayó en gran parte la capital de México.

"Ayer nos fuimos por ahí de las 20:00 horas y teníamos que terminar a las 22:00. No tenemos idea de a qué hora terminaremos, nos dijeron que podría terminar la filmación incluso a las 05:00 horas del miércoles pero de que la terminamos, la terminamos", indicó un hombre de unos 40 años que prefirió no dar su nombre para evitar problemas con los encargados de la filmación.

Entre los actores sobresale una que otro de raza afroamericana y algunos de raza blanca caracterizados como soldados, quienes al parecer dan indicaciones a las personas sobre cómo "salvaguardar sus vidas".

Además de los curiosos comunes hay otros que se dicen fanáticos de "Godzilla", aunque desconocen el origen de ese personaje. Sin embargo, portan cartulinas fluorescentes con leyendas como "Godzilla hermano, ya eres mexicano".

Desde Coacalco, Estado de México, Oscar Recoder, diseñador gráfico de 23 años, llegó al lugar acompañado por su familia para celebrar que una parte de la película se esté filmando en México.

Opinó que ese hecho es bueno para todos, "no sólo para quienes somos fans de Godzilla. Esto ayudará a que más turistas quieran venir a México".

Durante la jornada algunas personas, sobre todo adultos mayores, pedían que los dejaran cruzar por la zona de filmación porque iban del lado opuesto y rodear la plaza por las calles aledañas les representaba un esfuerzo mayúsculo.

También comerciantes siguieron expresando desacuerdo por el cierre de vialidades pues, según dijeron, tuvieron que cerrar sus negocios sin recibir compensación.

No obstante la producción afirmó que tres semanas antes se acercaron a los locatarios para llegar a un acuerdo a fin de otorgarles un estímulo económico.

El filme se pretende estrenar en marzo de 2019 y será distribuido en formato 2D, 3D y IMAX por Warner Bros. Pictures, excepto en Japón, que será distribuida por Toho Co., Ltd.