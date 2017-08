Warner Bros. prepara una cinta sobre los inicios del Joker

Jared Leto no interpretará al villano en este nuevo largometraje, adelantan

ESTADOS UNIDOS (23/AGO/2017).- El estudio Warner Bros. y DC Comics están preparando una película sobre los inicios del Joker, el famoso villano de las aventuras de Batman, informó hoy el medio especializado Deadline.

Todd Phillips, el director de la trilogía de "The Hangover", se encargará de escribir el guion de este largometraje junto a Scott Silver, que ha firmado cintas como "8 Mile" (2002).

Deadline aseguró que Phillips dirigirá también esta película y que Martin Scorsese figurará como productor, pero otros medios como The Hollywood Reporter cuestionaron esa información y afirmaron que los roles de Phillips y Scorsese en esta película están todavía por definir.

Aunque Warner Bros. tiene en marcha un universo cinematográfico sobre las historias de DC Comics, con un ambicioso proyecto narrativo en el que se entrelazan las tramas de filmes como "Batman v Superman: Dawn of Justice" (2016) o "Wonder Woman" (2017), esta cinta sobre los comienzos del Joker no formaría parte de ese conjunto de películas sino que sería un proyecto independiente.

De esta manera, el actor Jared Leto, que dio vida al Joker en "Suicide Squad" (2016) y que repetirá en la secuela de esta película de antihéroes, no participaría en este nuevo largometraje.

Anteriormente, Jack Nicholson en "Batman" (1989) y Heath Ledger en "The Dark Night" (2008) ofrecieron dos interpretaciones memorables del Joker.

Las primeras informaciones apuntan a que este proyecto sobre el origen del Joker se situaría en una cruda versión de la ciudad de Gotham emplazada en los años 80.