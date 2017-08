Alejandra Orozco se reinventa

La cantante estrena nuevo material discográfico y muestra una figura más delgada tras perder 47 kilos

GUADALAJARA, JALISCO (23/AGO/2017).- Una nueva etapa vive la cantante tapatía Alejandra Orozco; recién estrenó su sencillo “Queda prohibido”, que ya suena en plataformas digitales y acaba de grabar el videoclip en Tequila, Jalisco al lado de su banda La Guadalajareña. Además renovó su imagen y perdió 47 kilogramos tras someterse a un bypass gástrico.

Dentro de este caudal de novedades, Alejandra Orozco se suma al Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, pues el próximo domingo 3 de septiembre a las 19:00 horas, ella será quien cierre las actividades del festival en la Plaza Juan Pablo II de Zapopan. En entrevista, comparte las emociones que la invaden y espera que el público se enganche con su nueva canción, que se incluirá como bonus track del álbum “Ahora va la mía”, que le produjo Espinoza Paz.

“Este disco es un álbum que me hizo Espinoza Paz en Mazatlán, justamente grabado hace un año, pero coincidió que en cuanto me lo entregan, yo decido dedicarme a la persona más importante —que soy yo— y hacer un parteaguas en mi carrera y en mi vida personal. Me sometí a una cirugía que se llama bypass gástrico y me requería estar muy aplicada en horarios de alimentación y en muchas situaciones. Literal, este disco se quedó en el cajón mientras Alejandra se dedicaba a sí misma, y ahora decido retomar mi carrera con 47 kilos menos y hacer lo que tanto me gusta”.

Explica Alejandra que el público merece conocer este álbum, pues lo describe como uno de los mejores de su carrera. “Queda prohibido”, una composición de Alma Andrade, fue la carta de presentación que Alejandra eligió para reencontrarse con su público y el cual está disponible en plataformas digitales en el género del mariachi y de la banda.

“Mi esencia es el mariachi, tengo siete discos bajo este género, corre por mis venas, pero tengo dos álbumes más recientes con banda y me encantó este género porque también es parte de nuestro folclor. Por eso hice dos versiones, para darle a la audiencia dos opciones. La música es un lenguaje universal y se vale experimentar”.

Regional mexicano, dominado por los hombres

Alejandra es de las pocas intérpretes femeninas que se desenvuelven bajo el regional mexicano, género que sigue muy cerrado para las mujeres en general, y como Alicia Villarreal sugiere hacer más trabajo en equipo entre las propias mujeres, Alejandra está se suma a la propuesta.

“Sí, coincido, es un género machista, figuran más los hombres, somos muchas mujeres que estamos luchando por un lugar, definitivamente hay más oportunidades para los hombres, pero eso no me desanima, al contrario. Las mujeres estamos buscando entrar en el corazón del público y Alicia —quien es una de las figuras más importantes— ahora que vuelve a los escenarios, lo va a hacer muy bien. Estamos en una etapa de sumar esfuerzos en lugar de dividir”.

SABER MÁS

En plena transformación

Cambiar su vida ya era necesario para Alejandra, el sobrepeso la estaba agotando y ocasionándole problemas de salud, por eso es que se dedicó más de un año a ella misma para renacer y reconciliarse con su cuerpo.

“Fue un proceso de un año dos meses donde lo veo como una segunda oportunidad, de aprender a comer, de reconciliarme con mi cuerpo. Como mujeres nos descuidamos mucho, nos dejamos hasta el último, cuidando primero al hijo, al marido, el trabajo… Y yo ya estaba en un tema de que tenía que cuidar mi salud porque el sobrepeso me estaba haciendo estragos. Ya había intentado todas las dietas y no podía, hasta que me hice el bypass gástrico, es un proceso complicado, pero es una nueva oportunidad de cambiar hábitos”.