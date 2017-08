Caballero, tentado por la televisión

El director de arte declaró que está interesado en incursionar en teleseries

GUADALAJARA, JALISCO (23/AGO/2017).- Aunque aseguró estar muy concentrado en el cine, el director de arte Eugenio Caballero sostuvo que está interesado en incursionar en las series de televisión porque acepta y se involucra en el desarrollo audiovisual.

“Estoy interesado en el lenguaje de las series porque creo que se pueden desarrollar ideas de manera más profunda, pero no me ha llegado un proyecto concreto que lo considere para hacer”, compartió el ganador del Oscar por su trabajo en “El laberinto del fauno”, película dirigida por Guillermo del Toro.

Caballero mencionó que lejos de pensar que las series podrían acabar con el cine, él cree que sólo se trata de formatos diferentes, pero que lo más importante son y seguirán siendo “las historias y cómo se cuentan”.

Sobre cómo ha cambiado su vida luego de obtener tan importantes galardones como el Oscar y recientemente el Goya, este último por su labor en “Un monstruo viene a verme”, del cineasta Antonio Bayona, señaló que lo más importante que ha tenido ha sido la oportunidad de trabajar con creadores que admira.

“Para mí, parte esencial de esto es encontrar nuestra propia voz como creadores. Creo que es aquí donde siento que ha cambiado la cuestión, porque he tenido la oportunidad de trabajar con cineastas que admiro mucho y que me han enseñado el oficio cinematográfico”, expresó con gran emoción.

Más allá de la pantalla

Caballero, quien también se ha encargado de la dirección artística de espectáculos como “Lucía”, del Cirque du Soleil, indicó que trabajar de nuevo en la Ciudad de México y con Alfonso Cuarón en “Roma” ha sido un privilegio enorme.

“No siento que me fui nunca (de México), aunque he hecho mucho cine fuera del país, siempre he tenido un pie dentro y me ha gustado volver a la Ciudad de México, que me da energía creativa”, indicó.

De acuerdo con el director artístico, por ahora está enfocado ciento por ciento al cine, aunque no descarta tampoco la posibilidad de regresar al teatro, “porque a mí me gusta siempre sacudirme la polilla. Es decir, si me siento muy acomodado en algún lado trato de moverme, así hice los Juegos Olímpicos y también otros espectáculos de teatro”.

Respecto a la publicación sobre dirección de arte, mencionó que es un proyecto muy joven en el proceso. “Es una consecuencia de una cosa que a mí me gusta hacer que es dar Master Class, así que será una aproximación a cómo hago mi trabajo de dirección de arte”, anotó.