Llegan más 'Guapos' a la pantalla

El programa 'Nosotros los Guapos' se alista para aterrizar en la televisión abierta, aprovechando su buen paso por otras plataformas

GUADALAJARA, JALISCO (23/AGO/2017).- El próximo 28 de agosto regresa la barra de comedia a Televisa, el proyecto lleva por nombre “Noche de buenas” y uno de los programas que se integran es “Nosotros los Guapos”, producción de Guillermo del Bosque y cuyas transmisiones serán todos los viernes, comenzando este 1 de septiembre a las 23:00 horas. El creativo cuenta en entrevista la emoción de que la tercera temporada que consta de 13 capítulos sea vista en televisión abierta.

“Nosotros felices, ya arranca una barra para que el público tenga una opción todas las noches y se vaya a dormir con una sonrisa. A nosotros nos tocará los viernes. Contentos con los resultados que hemos tenido de ‘Nosotros los guapos’ y felices del estreno de estos 13 capítulos en los que se invitó a más de 30 actores a que participaran”.

En la serie que protagonizan Ariel Miramontes y Adrián Uribe con los personajes de “Albertano” y “El Vitor”, respectivamente, participan actores de la talla de Alejandro Tomassi, Gabriel Soto, German Ortega, Andrés Palacios, Gaby Rivero, Olivia Collins, Fabiola Campomanes, Wendy González y Lilia Aragón, entre otros.

“La empresa me ha pedido trabajar para 2018 en una nueva temporada de otros 26 capítulos. Ya estamos escribiendo sobre ellos y el plan sería que se comience a grabar por ahí de enero. Los 13 capítulos que ya se estrenan son inéditos, ya salieron 18 al aire (primera temporada), luego me pidieron 26 más, los cuales los dividieron en dos temporadas de 13 capítulos que ya han estado saliendo en la segunda temporada y estos nuevos corresponden a la tercera”.

Memo señala que el éxito de este programa es que cada capítulo es diferente al de ayer, cada uno tiene su planteamiento y final. “Ese formato gusta mucho porque si no viste un capítulo, no te pierdes de la continuidad. ‘Albertano’ y ‘El Vítor’ siempre están tratando aspiracionalmente de conseguir trabajo, de involucrarse en labores cotidianas y siempre terminan metiéndose en broncas y se les complica la vida. La gente se ha identificado con ellos mucho, son personajes de pueblo, muy populares”.

Productor multifacético

Memo del Bosque tiene toda una vida produciendo programas para diversos géneros, desde los musicales, publicitarios, juveniles y de comedia, comparte que todas las áreas exploradas le gustan mucho y siempre está dispuesto a aprender de todo aquel proyecto que su empresa le designe.

“Si me voy 15 años atrás, tenía un programa de comedia que se llamaba ‘La Jaula’ con Carlos Bonavides y Carlos Eduardo Rico. Y si me voy más atrás, ya hacía comedia con un ‘Calabozo’ con cosas irreverentes. Me considero un productor que si me pides un programa musical, un canal de videos, de comedia, o de investigación, al final me adapto, todo me gusta y trato de hacerlo lo mejor posible”.

Sobre los cambios en la televisión como el que se hayan ido las exclusividades, destaca que se trata de un nuevo camino en el entretenimiento. “Hoy en día estamos en otro esquemas, en Estados Unidos tú veías a actores que iban y venía a diferentes empresas y ese modelo tarde o temprano nos alcanzó y al final es bueno para todos los talentos”.

SABER MÁS

Prepara piloto

El productor presentará en unas semanas un piloto para un nuevo programa comedia en la línea de “Guerra de chistes”, pero sin utilizar el vocabulario de las groserías, será un reto, pero considera que se hará una buena propuesta, de concretarse, aún no sabe a qué canal se iría. La idea es que participen varios comediantes como “El Borrego” Nava, Radamés de Jesús y “El Costeño”, entre otros.