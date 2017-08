Néstor y Alfredo, las nuevas voces del amor

La dupla se perfila como la punta de lanza de una generación de compositores

GUADALAJARA, JALISCO (23/AGO/2017).- El nuevo talento musical es imparable en México y si de composición se trata, Néstor Alejandro y Alfredo Tello son la nueva joya del romanticismo en la industria. A menos de un año de lanzarse como dueto, este proyecto musical ya se perfila como la punta de lanza de una generación comprometida a brindar mejor reconocimiento a los cantautores.

“Cada uno tiene su estilo, al juntarnos tenemos diferentes puntos de vista pero los dos tenemos la apertura para trabajar juntos, hacer de esas diferencias algo en común, que nos hacen más fuertes al momento de crear el sonido del dueto. A los dos nos mueve la pasión por la música, ahí está nuestro objetivo y pasión”, explica Néstor.

Aunque esta dupla, originaria de Pachuca, Hidalgo, apenas comienza su andar sobre los escenarios, la trayectoria de Néstor y Tello se remonta a concursos y plataformas de composición en los que su talento lírico ha cautivado a cantantes de renombre como Alejandro Fernández, quien figuraba como primera opción para interpretar “Vete”, la canción debut con la que este dueto busca posicionarse en la escena pop de México.

Además de “El Potrillo”, figuras como Edwin Luna de la Banda La Trakalosa de Monterrey, también apostaban por interpretar “Vete”, sin embargo, Néstor destaca que la falta de tiempo y planificación para entregar la canción a otro cantante orilló a que esta nueva dupla diera voz a su propio tema dejando la puerta abierta a colaboraciones futuras.

“El objetivo como compositor tampoco es quedarte con tus canciones, no es empeñarte en decir que nadie más la canta cómo tú. Puedes escribir una canción y sentirla de un modo pero el intérprete lo hace diferente, transmite otros sentimientos. Hay muchas posibilidades para que tu canción se enriquezca, vuele y llegue a otros oídos. El sueño de muchos compositores es que sus canciones lleguen a grandes intérpretes”.

Pese a que Néstor y Tello ya tenían una amistad como antecedente, fue a raíz de Expo Compositores en donde encontraron el impulso final para unir voces y letras y constatar que su prestigio como compositores no eran solo habladurías.

Pelean reconocimiento

Para Néstor y Tello uno de los principales retos que enfrentan los cantautores y compositores mexicanos es obtener reconocimiento en plataformas digitales de venta y reproducción streaming como Spotify o Apple Music, en los que solamente se les da crédito a los intérpretes y no se específica al autor o productor de la canción.

“En México no se da ese reconocimiento, puedes encontrar el nombre del artista pero no del compositor ni el productor y eso es importante, el que no te den crédito es complicado. En muchos programas de televisión ponen canciones y no sabes de quién es, conoces al intérprete. En Estados Unidos e Inglaterra son países que le prestan mucho atención al tema desde el compositor, quiénes fueron los músicos, quién grabó, deberíamos de aprender un poco de esa cultura”.