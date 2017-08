¿Adela Micha en TV Azteca? Sí... pero no

Después de los rumores que aseguraron que la periodista se unirá a la televisora, Piolo Juvera, uno de los conductores del nuevo proyecto, aclara la situación

CIUDAD DE MÉXICO (23/AGO/2017).- ¿Adela Micha en TV Azteca? Sí, la comunicadora con una larga carrera en Televisa podrá verse en la señal de TV Azteca, pero no con un programa propio como se asumió el rumor, sino como invitada de “Harto Show” —del cual todavía no hay fecha de estreno—.

El rumor surgió después de que Adela recientemente visitó la televisora del Ajusco para la grabación del piloto de un nightshow producido por Roberto Coeto y Fanny Beltrán en el que estarán en la conducción Ariana Ron Pedrique, Luis García y Piolo Juvera, quien comentó en entrevista: “Adela fue nuestra primera invitada. El hecho de que Adela se presente en TV Azteca causaría revuelo. Ella también lo azuzó al anunciar que estaba en TV Azteca, lo hizo más divertido. Da cierta emoción y morbo verla en esta televisora”.

Para el también improvisador, Adela fue una grata sorpresa: “Yo no sabía que iba a ser una mujer tan divertida, tan abierta y tan alivianada… A todos los juegos que le propusimos dijo que sí. No nos dijo absolutamente nada, ningún tema del que no pudiéramos hablar. Su salida de Televisa, su carrera, nos reímos juntos de Big Brohter, Cicatricure… Como Maduro la eligió como su enemiga número uno luego de su entrevista… Leyó noticias falsas en una sección de noticias futuristas: ‘Adela-ntando la Noticia’”.

De la experiencia del piloto completo, Piolo agregó: “Estuvo increíble, todavía es un foro provisional, falta construir el bueno. Pero aun así es un foro grande, imponente. Se sentía un programa choncho, de los grandotes. Lo adoptaron en el foro que utiliza ‘Venga la Alegría’. Para ser un piloto todo fue como relojito, sorprendente”.

De sus compañeros de programa, comentó: “ Luis es un tipo divertido, culto, tiene un estilo claro, definido. Yo no sé nada de futbol, pero ‘sabe repartir el balón’, Quiere que los demás metan gol… A Ariana había coincidido en ‘El Hormiguero’, es una mujer muy divertida que se sabe burlar de ella misma, y es muy buena conductora, además de ser buena actriz”.

“Harto Show” tendrá entrevista, comedia y música: en el piloto estuvieron cantando imitadores de los Beatles: “En las juntas me daba risa, a ver cómo nos mofamos de esa situación. Pero cuando se pusieron a cantar me callaron la boca. No hay nada de que burlarse”.

Improvisa, anda

Además de la conducción y la improvisación teatral, Piolo Juvera es director de ImproVisa, compañía y escuela de improvisación que recién mudó sus instalaciones en la Ciudad de México. Entre sus próximas actividades está la presentación de un espectáculo con alumnos y exalumnos. Piolo comentó: “La mayoría de los grupos que hacen improvisación que trabajan en el DF son graduados de ImproVisa, pero a veces no tienen dónde presentarse. Lo que quiero es llevarlos un poco más de la mano en sus primeras funciones”.

Sumado a las presentaciones, Juvera da charlas sobre el tema. Recién regresó de Panamá donde habló sobre el poder de la improvisación dentro de una empresa (Procter & Gamble). Piolo se ha presentado en Argentina, Chile, Puerto Rico, Costa Rica, Chicago, Los Ángeles e India, pero sorpresivamente “Nunca me he presentado en México en otro lugar que no sea la Ciudad de México. No sé a qué se debe, pero me encantaría”.