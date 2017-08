'Chiquis' Rivera, sin miedo a la crítica

La cantante anuncia su nuevo disco, 'Entre botellas', en el que tendrá un dueto con la fallecida Jenni Rivera, su mamá

GUADALAJARA, JALISCO (23/AGO/2017).- Aprender a vivir entre las críticas es lo que ha tenido que hacer “Chiquis” Rivera, quien a tres años de lanzarse como cantante no sólo lidia con las comparaciones del público con el legado musical de su mamá, la fallecida Jenni Rivera, pues también enfrenta prejuicios por su cuerpo y el argumento rebelde de sus canciones.

Para “Chiquis” ignorar las críticas no es el objetivo, de cada comentario procura quedarse con lo positivo y enfocarse en la promesa que le hizo a su mamá, la llamada “Diva de la Banda”: convertirse en cantante y seguir con la tradición de la familia Rivera.

“Estando en este medio tienes que saber que te van a criticar, me critican más porque soy hija de Jenni y nos comparan. La gente ya está viendo que tengo mi propio estilo, canto diferente, no puedo cantar como mi mamá, ella tenía una trayectoria de 20 años. Me siento orgullosa de mi nuevo material. A ciertas críticas sí les doy la razón pero no dejo que esto me afecte, lo tomo como crítica constructiva”.

Previo a su primera presentación en Guadalajara —cantará hoy en el Chiva Barrio, para celebrar el 28 Aniversario de la estación Fiesta Mexicana—, “Chiquis” Rivera reveló algunas sorpresas que se integrarán en su próximo álbum “Entre botellas”, la segunda producción de su carrera, como la canción “Quisiera tener mi lugar”, a dueto con la voz de Jenni Rivera.

Aunque la mayoría de su trayectoria se ha fortalecido y tenido mayor promoción en Estados Unidos, “Chiquis” Rivera destaca que ganarse su lugar en México será un reto a cumplir, en especial en una industria dominada por los cantantes masculinos.

“Me siento más preparada como mujer y como cantante para estar aquí, respeto mucho a México (…) el regional mexicano siempre ha sido un género dominado por el hombre, creo que mi mamá fue la primera en romper muchas barreras, Graciela Beltrán también cantaba y hay que acordarnos que ella también lo hizo. Hacen falta más mujeres en este género, creo que entre mujeres hace falta más apoyo entre nosotras, hay que ser unidas y ayudarnos”.

Pide respeto

Sobre la serie “Su nombre era Dolores, la Jenni que yo conocí”, producida por Univisión, en la que se retrata la vida, fama y conflictos familiares de Jenni Rivera y en la que se juzga a “Chiquis” como la causante del divorcio de la “Diva de la banda” con el ex beisbolista Esteban Loaiza por una infidelidad, la joven cantante destaca que los argumentos de serie están basados en la ficción y lejos de la realidad que vivieron en esos años la familia Rivera.

“No he tenido la oportunidad de verla, no me interesa. La que me preocupa es mi abuelita, a ella le duele, mi mamá no está para defenderse. No sólo hacen que se vea mal mi madre sino también a muchos de nosotros. Que hagan ver a mi mamá de cierta manera eso sí me molesta, a mi abuelita la han hecho llorar. Hay que tomar en cuenta que cuando inicia la serie se dice que es ficción, que eso nos es verdad y hay que tomar eso en cuenta”.

Defiende su belleza

Además de tener su propia casa productora para música, “Chiquis” Rivera incursiona desde hace un año en el mundo del maquillaje a través de su línea “Be Flawless”, en la que se ofrecen sombras y labiales que se distribuyen en Estados Unidos y México. El proyecto reafirma el cuidado que siempre ha brindado a su cuerpo, tema que en las últimas semanas ha levantado polémica entre sus seguidores y detractores.

“Me encanta que la mujer se sienta bella, ser mujer empresaria siempre me ha gustado (…) en el tema de mí peso es donde la gente más pica, sienten que porque soy mujer y salgo en televisión debo de estar de cierto tamaño, sí quiero bajar de peso, lo he estado haciendo, pero yo me siento muy bien, eso es lo más importante, la gente siempre te va a criticar”.

SABER MÁS

De momento “Chiquis” sigue promoviendo “Horas extras”, el primer sencillo de “Entre botellas” con el que promete una variedad de temáticas que van desde los dulces y amargos sabores del amor, además adelanta que el siguiente sencillo que se desprenderá es “Vas a volver”.

LA FRASE

“Cuando te critican algo es porque lo estás haciendo bien, estás llamando la atención”.

Chiquis Rivera, cantante