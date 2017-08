Simple Plan regresa a México

La agrupación canadiense se presentará el 11 de noviembre en el Teatro Estudio Cavaret

GUADALAJARA, JAL (22/AGO/2017).- La máquina del tiempo parece llegar una vez más a Guadalajara, es momento de sacar bermudas, calcetas y montar a patineta, ahora el pretexto es gracias al festejo del 15 aniversario de 'No Pads, No Helmets... Just Balls' disco primogénito de Simple Plan con el que se presentarán en nuestro país en el mes de noviembre.

Pierre Bouvier (vocalista), Jeff Stinco (guitarra), Sébastien Lefebvre (guitarra), David Desrosiers (bajo), Chuck Comeau (batería) regresan a México en donde se presentarán en 4 fechas: 4 en Puebla, 6 en Ciudad de México, 8 en Guadalajara y el 9 en Monterrey.

La sede de la Perla Tapatía será el Teatro Estudio Cavaret y el costo de los boletos aún no son dados a conocer

Así pues, la banda de punk pop, regresa a nuestro territorio luego de su última presentación del 2015, aquella ocasión mostrando su sexto y más reciente disco 'Taking One for the Team'.

EL INFORMADOR / HÉCTOR NAVARRO