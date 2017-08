Captan grabación de 'Godzilla' en la Ciudad de México

En uno de los videos se ve a extras corriendo a lo largo de una de las calles del Centro Histórico

CIUDAD DE MÉXICO (22/AGO/2017).- En el noticiario "En Punto" de la periodista Denise Maerker fueron reveladas imágenes, tomadas desde el aire, de la grabación de "Godzilla: King Of Monsters", cinta que se filma en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Debido a los trabajos de la producción de Hollywood, se registran cierres a la circulación en algunas vialidades.

También puede a verse a actores caracterizados con lo que parecen ser uniformes de soldados.

"Aunque la mayor parte de la filmación será en computadora, se necesita filmar ciertas escenas en lugares reales", detalla uno de los periodistas del espacio de Noticieros Televisa.

Grabación causa molestias a ciudadanos

Comerciantes de la zona en la que se desarrollan los trabajos se muestran preocupados de que la filmación afecte sus ventas.

En Punto entrevistó a algunas personas que compartieron su experiencias:

"Estoy molesto porque haciendo unas películas aquí, toda la gente trabaja y anda uno movido para que hagan sus jaladas de que no dejen pasar", expresó Ángel, un locatario afectado.

Luis, que trabaja en una tortería, comentó que en todo el día sólo había vendido dos de sus productos porque "no hay paso, no hay gente".

Otros comerciantes, como Janet, aseguran que no fueron notificados de la grabación de "Godzilla": "Yo trabajo diario de lunes a domingo aquí y no informaron nada sobre el cierre y lo peor es que los de producción no nos están indemnizando por estos días en los que nosotros no vamos a ganar nada", declaró la mujer en su tienda.

En "Godzilla: King Of Monters", el monstruo japonés hará frente a algunos de sus antiguos enemigos.