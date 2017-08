La última tentación de Arath de la Torre

El actor encarnará a 'Andrés Becker', antagonista en la telenovela 'Caer en tentación'

GUADALAJARA, JALISCO (22/AGO/2017).- Entrar en la mente de un personaje cuya mente es “perversa” fue una de las razones que convencieron a Arath de la Torre para aceptar encarnar a “Andrés Becker”, antagonista en la telenovela “Caer en tentación”, cuyo estreno está proyectado para el 18 de septiembre en Las Estrellas.

La imagen que tiene Arath es la de un tipo ingenioso y con un vertiginoso sentido del humor, dos elementos de los que se tuvo que desprender para meterse en la piel de “Andrés”. “Lo acepté por las ganas de seguir creciendo, buscando nuevos personajes. Por eso me decidí por el antagónico. Mi papel es el de un personaje complejo, que además me permite explorar en lado oscuro de los seres humanos, incluso mi propia faceta perversa”.

De la Torre apunta que su personaje es además “un villano arriesgado, bastante fuerte y creo que se está apostando en Televisa por ese contenido, mucho más potente. ‘Andrés’ es quien provoca todo, si no existe, no habría conflicto, pues se encarga de poner a prueba al resto de los personajes. Me emociona porque me permite romper con la monotonía”.

Disfruta de sus compañeros

“Caer en tentación” será protagonizada por Gabriel Soto y Silvia Navarro, y en la misma también aparecerán Adriana Louvier y Carlos Ferro. Arath define el ambiente dentro de las grabaciones como “fabuloso”.

“Llevamos un mes y medio experimentando y han salido cosas muy padres, trabajando muy duro con los productores para dimensionar a los personajes”.

“Nos respetamos mucho, nuestras carreras, formas, cada uno de los actores que están aquí los respeto y los quiero. Estar con ellos es como en un partido de tenis, les das el diálogo y ellos te lo regresan. Es un ir y venir de ideas, y eso ha generado un buen ambiente”.

El histrión se muestra especialmente agradecido con la productora Giselle Gonzáles, quien apostó por tenerlo en la novela. “Ella me vio en la obra de teatro donde estoy (“Bajo terapia”) y no nada más me invitó al proyecto, sino que me dejó seguir en la puesta en escena. Eso muchas veces no es posible, así que me siento privilegiado. Cansado, pero privilegiado”.

El avance de la televisión

Con una carrera que ya rebasa las dos décadas, Arath observa un interesante cambio en la manera en que se consume la televisión mexicana.

“No solamente me ha tocado ver la evolución del melodrama, sino que también me ha permitido renovarme como artista, como actor”, explica el histrión, quien de paso reflexiona sobre las claves que le han permitido permanecer vigente en los escenarios del país. “La humildad. El tener siempre ganas de aprender, dejarme guiar por los directores. Buscar historias que naveguen en lo cotidiano, que nos haga sentir familiares”.

Aunque se buscan historias sofisticadas, Arath no olvida que “las telenovelas siguen siendo esenciales en la televisión. Por eso tenemos que defender lo que hemos logrado en ese terreno, pues a nivel mundial nos consideran los mejores para producirlas”.