Si Rubén Albarrán fuera presidente...

En entrevista, el integrante de Café Tacvba habla de políticas culturales y sobre la libertad de no estar bajo las ordenes de una disquera

GUADALAJARA, JALISCO (21/AGO/2017).- Si de Rubén Albarrán dependieran las políticas culturales de México al imaginarse como presidente del país, es seguro que todos los mexicanos serían artistas. De él dependería que cada niño tuviera garantizada educación artística en todas las disciplinas posibles, asegura en entrevista el vocalista principal de Café Tacvba al reflexionar sobre cómo la infancia tiene acercamiento a las artes y cómo el pensamiento negativo es una constante en la sociedad para sabotear proyectos desde el inicio.

Para Albarrán no es discutible que la música es una de sus prioridades en la vida y muestra de ello es la colaboración que emprende con diferentes instituciones y centros de enseñanza para ayudar al talento emergente y propiciar espacios de preparación que les permitan profundizar en la composición, canto e instrumentalización.

“La música es arte y el arte es una ventana muy importante para la sociedad, a través de ella podemos acceder a mundos diferentes y mejores que en el que vivimos, ampliamos nuestra imaginación y humanidad, la forma de relacionarnos con los demás”.

Rubén recalca que la responsabilidad del impulso cultural y artístico no depende totalmente del financiamiento y apoyo gubernamental al recordar los inicios de Café Tacvba y proyectos anteriores con los que tuvieron que aprender a fracasar para mantenerse firmes en la idea de consolidar su sueño, algo que la idiosincrasia mexicana ha adoptado no tan favorablemente, pues en lugar de ver las adversidades como retos y oportunidades, sólo se ha enfrascado en crecer e inculcar desde la infancia el “no se puede”, “no funciona” y “no tienes talento”.

“(Si fuera presidente) sería algo chingón, no es el sistema educativo el que está mal, lo que está mal es lo que se enseña, no hay cosas que verdaderamente sean esenciales. En la escuela nos enseñan a ser empleados y eso no queremos. Yo pondría puras clases de arte, pintura, música, danza, el arte nos eleva. Desde pequeños primero los papás y luego los maestros nos dicen que dibujamos feo, que tocamos feo la guitarra, nada de eso es cierto, crecemos con el no. Todos somos artistas, estamos en la posibilidad de recrear lo que experimentamos”.

Profesionalismo de corazón

Rubén Albarrán destaca que la decisión de hacer a un lado las disqueras y hacerse cargo de sus propias producciones a raíz de su último disco “Jei beibi” tiene la intención de demostrar a los nuevos talentos que no es necesario estar sujeto a las demandas de una empresa para avanzar a paso seguro en la industria musical.

“Nunca tuvimos una presión por parte de la disquera para nuestros contenidos, siempre hemos sido libres y así seguiremos. De toda la parte de logística y administración ahora nosotros nos hacemos cargo, es algo bonito, pero con más trabajo. Estamos logrando nuestros objetivos, tampoco son gigantes, lo único que queremos es seguir tocando, disfrutando de la vida que nos ha tocado en la vera de la música y el arte”.

Albarrán argumenta que la idea de Café Tacvba no es lanzar un mensaje que contradiga el quehacer de las disqueras y promotores musicales, pero sí demostrar que el profesionalismo se puede lograr desde la bancada independiente; incluso, para aquellos talentos que no tienen la posibilidad de llegar a un estudio de grabación y asesorarse por expertos.

“Soy de la filosofía de hacer las cosas tú mismo, así comenzó Café Tacvba, antes de eso éramos un grupo que quería sonar a los europeos e ingleses pero no teníamos recursos ni instrumentos y de repente pensamos que teníamos que hacer lo que queríamos con lo que tuviéramos a la mano, sólo con una guitarra, un tololoche y una caja de ritmos. Cada quien puede hacer su disco en su habitación, la profesionalidad no está en lo técnico, eso está en uno mismo, en el tiempo, pasión y concentración que logras tener en tu proyecto”.

Ejemplo musical

Previo a la presentación que Café Tacvba ofrecería la noche del sábado en el Auditorio Telmex, Rubén Albarrán regaló un “Palomazo de verano” con algunos de fans y bandas musicales en Music Club Metrópoli de Guadalajara, donde interpretó temas como “Eres” y “Las flores” de la mano de los “Big Boys”, además de tomarse fotografías y firmar discos y posteriormente inaugurar la nueva sala de ensayo -que lleva su nombre y apadrinamiento- donde darán albergue a talentos que no tienen espacios para perfeccionar sus técnicas.