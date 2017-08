Los 90's Pop Tour llenan de música la Arena Ciudad de México

La tercera fecha del espectáculo incluyó nuevos temas en el repertorio y sorpresas

CIUDAD DE MÉXICO (20/AGO/2017).- La tercera fecha del espectáculo 90's Pop Tour en la Arena Ciudad de México, incluyó nuevos temas en el repertorio y gratas sorpresas, ya que el grupo Caló anunció que el 1 de septiembre lanzará su nuevo sencillo.

Así lo dijo Maya Karunna, quien en su primera interacción agradeció a los miles de asistentes por permitirles estar nuevamente en este recinto capitalino. "Vamos por una cuarta fecha (el 30 de noviembre), eso es gracias a ustedes", dijo.

De igual manera aprovechó para informarles a todos los melómanos que minutos antes de empezar este concierto los cantantes recibieron Disco de Platino, por las altas ventas de su material de la mano de Bobo Producciones y Sony Music.

Esto fue la chispa para que las 25 mil personas se llenaran de euforia en esta velada que concluyó cerca de la una de la madrugada y que incluyó más de 45 temas en el setlist.

Por su parte, el grupo JNS sorprendió en este recital con su nuevo tema "Aún sin ti", junto con el video proyectado en la escenografía, para el beneplácito de sus fanáticos.

"Hoy este grupo vive una noche especial, porque esto ¡ya es un regreso! No nos vamos a ir, esto fue nuestro nuevo corte y queremos agradecerles porque ya está en el primer lugar en las plataformas digitales", explicó el cuarteto pop.

A continuación pidieron que el público levantara sus celulares y que dieran un grito fuerte, por lo que su séquito obedeció al pie de la letra en esta noche que se siguió moviendo al ritmo noventero.

Algo con lo que se deleitaron los asistentes fue la interpretación de la melodía "El ataque de las chicas cocodrilo", nuevo sencillo de Aleks Syntek, que originalmente canta con David Summers, de la banda Hombres G, pero que en esta ocasión hizo sonar a dupla con Erik Rubín.

Este tema "es del disco 'Trasatlántico', el cual es un homenaje a la música de España de los años 80, está muy prendido, hago duetos con muchos amigos talentosos", dijo el vocalista quien cantó además "Sexo, pudor y lágrimas", "Tú necesitas" y "De noche en la ciudad".

La máquina del tiempo siguió con su viaje hacia la nostalgia también con OV7, Fey, Litzy y The Sacados, quienes llenaron de música este recinto con sus más grandes éxitos.

Por su parte, Ari Borovoy explicó que si en su cuarta fecha vuelven a llenar este lugar "quedaremos con el récord hasta ahorita de la Arena Ciudad de México, de la mayor cantidad de conciertos llenos, así que muchísimas gracias.

"Son de las cosas que uno no planea y no piensa que van a suceder", comentó el cantante, quien junto con sus colegas armó la fiesta con "Tus besos", "Un pie tras otro pie", "Vuela más alto" y "No es obsesión".

"Ponte atento", "Ritmo de la noche", "Pensando en esa chica", "No hay palabras", "Enferma de amor", "Pepe", "No te extraño" y "Más de lo que te imaginas", fueron otras de las canciones que también sonaron en esta cita, que incluyó una salida en falso y una banda de acompañamiento.