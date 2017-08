Lupita D’Alessio no deja dormir a Mariana Torres

La actriz confiesa pasar insomnio y ansiedad tras interpretar a ''La Leona dormida'' en su serie biográfica ''Hoy voy a cambiar''

CIUDAD DE MÉXICO (19/AGO/2017).- Mariana Torres traga saliva al recordar que hace unos meses fue víctima del insomnio, ansiedad y hasta taquicardia; la actriz sufrió y se alejó de sus amigos y familia para interpretar a Lupita D’Alessio en su nueva serie biográfica.

Gracias a su parecido físico, la actriz de 31 años fue elegida por los productores Rubén y Santiago Galindo para interpretar a la joven Guadalupe Contreras Ramos, quien con su talento interpretativo en la música se ganó el mote de "La Leona Dormida", en la serie biográfica titulada "Hoy voy a cambiar".

La vida de la cantante estuvo mucho tiempo entre las sombras de los excesos, la soledad y la depresión. Mariana Torres relata que todas esas emociones habitaron su cuerpo al empeñarse en ser Lupita D’Alessio.

"Tenía que convencer a todos de que era Lupita. Primero empecé tratando de imitarla, en los musicales, en su vida, hasta que después entendí que no, porque no soy imitadora, no la iba a imitar porque no me iba a salir bien. Entonces era ser su esencia, ser Lupita D’Alessio, no tenía que ser como tenía que ser Lupita", dijo la actriz.

Aquella tarea le dio mucho miedo, incluso estuvo a punto de rendirse y decirle a la producción que no podía seguir adelante porque era demasiada presión. Torres lloró con Lupita, se enojó con ella, se sorprendió al saber que la tijuanense no quería ser cantante y aun así decidió seguir adelante.

Según los productores de la serie que se estrena este domingo a las 21:00 horas por Las Estrellas, la historia no tendrá algún tipo de censura, la serie será lo que Lupita ha sido en todos estos años.