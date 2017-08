El semillero de las nuevas estrellas digitales

Ayer se celebró el primer meet-up de Musical.ly en Jalisco; los 'musers' más famosos del país se dieron cita con sus fans

GUADALAJARA, JALISCO (19/AGO/2017).- El Trompo Mágico fue la sede de la convivencia entre usuarios de la red social Musical.ly y algunos de los influencers con mayor número de seguidores en México. Cerca de mil jóvenes y niños acudieron al inmueble en Zapopan para tomarse selfies, transmitir en vivo y platicar un momento con ellos.

Sobre el evento, la organizadora Daniela Genie comentó “nosotros somos una comunidad, eso es lo que nos gusta. Que los fans conozcan a los top musers”. Los musers son los usuarios de esta plataforma. De los más populares en México acudieron veinte, como Camila, Dany Gutiérrez, Diego Granados y las hermanas Luján. Cada uno de ellos posee entre 100 y 300 mil seguidores.

Daniela comentó que la clave para el gran éxito de los musers es estar muy activos y en constante interacción con los fans. De la plataforma, platicó que en los últimos seis meses han tenido el mayor crecimiento.

Los más seguidos

Entre los usuarios más populares en México destaca Xime Ponch, quien recientemente llegó al millón de seguidores. Con 14 años, la popular usuaria de Musical.ly charló sobre cómo empezó en la red social: “Una amiga me enseñó la app y me pareció increíble. Término encantándome, me ha dado muchas oportunidades”. Sobre el logro de pasar la barrera del millón de seguidores, dijo: “Llegué al millón, un sueño hecho realidad. Ni yo me la creo”.

Xime empezó en Youtube, donde también sigue actualizando su perfil. Eventos como éste le sirven para agradecer en persona el apoyo de la gente.

Jessica Flores, quien radica en Estados Unidos, platicó su experiencia con Musical.ly: “Me encanta cantar, yo hago cóvers, es lo que más me gusta. También hago un poco de comedia. Y aparte hago videos de deportes, trucos con un balón de futbol, haciendo ejercicio en el sur de California, donde vivo”. Jessica es usuaria en esta red social desde agosto del año pasado: “Pero empecé duro a usarlo en diciembre, dándole duro y posteando todos los días. Me encanta que los fans están metidos, apoyando… Yo inspiro, me encanta motivar a la gente. Creo que les gusta. Me ha suspendido que son muy cariñosos”.

Testimonios

• Juliana Valeria, de 11 años, “A mí me encantó, quería conocerlos y por fin cumplí el sueño”.

• Bibiana, madre de Juliana Valeria: “Me convenció de traerla porque salió bien en sus calificaciones. Nunca me imaginé la magnitud del evento”.

• Fernanda, de 11 años: “Me enteré del evento por redes sociales. Mirar encantó, quisiera que hubiera más así”.

• Isis, de 14 años: “Es súper padre este tipo de encuentros, podemos conocer a los famosos”.

• Sofía, de 12 años: “Puedo conocer a mis ídolos en persona, me siento muy emocionada”

• Alondra, de 12 años: “Este tipo de eventos me gusta mucho porque se puede conocer a los artistas y tomarnos fotos. Es una inspiración para nosotros”.

¿Qué es musical.ly?

Musical.ly es la red social de mayor crecimiento en el mundo; actualmente ocupa el lugar número 13 de las app más descargadas en App Store. Cuenta con más de 200 millones de usuarios alrededor del orbe, entre los que se encuentran: Bruno Mars, Katy Perry, Rihanna, Shakira, Enrique Iglesias, J Balvin, Ariana Grande, Selena Gómez, CD9, entre muchos otros. En la app se suben videos cortos que van desde lip sync hasta comedia y tips de belleza.

Saber más

Ya que los usuarios de Musical.ly son en su mayoría niños y adolescentes, en su sitio web (www.musical.ly/en-US) ofrecen una sección para padres una breve guía para padres sobre la seguridad, herramientas contra el ciberbullying y otros temas sobre la paternidad en una era digital.