Alicia Villarreal, el regreso del año

GUADALAJARA, JALISCO (18/AGO/2017).- Aunque el regional mexicano tiene mayor presencia masculina, para Alicia Villarreal el desempeño femenino en la música popular es algo que va en crecimiento y con su regreso a los escenarios y estudios de grabación busca reforzar esa participación retomando su voz con canciones que abogan por la independencia y la liberación emocional de las mujeres.

Arropada por el sencillo “Haz lo que quieras” de su próximo disco “La Villarreal” —que se estrenará el 8 de septiembre—, la cantante regiomontana puntualiza que sus nuevas canciones inéditas tendrán un toque bastante femenino pero sin caer en la idea de cantar por despecho hacia los hombres, pues su principal objetivo como compositora es impulsar y motivar a las mujeres que atraviesan por enredos y complicaciones amorosas.

“Como mujer siempre quiero expresar algo. Desde ‘Te quedó grande la yegua’, el productor Homero Patrón me decía que si a fuerzas tenía que decir esa frase la canción si la canción ya terminaba antes, yo decía que sí, son detalles que valoro y en ‘Haz lo que quieras’ es una frase que la decimos muy fácil y creo que expresa a una mujer que es independiente, que decide cómo quiere vivir, ser feliz, es una frase que te reta”.

Ante la cuestión de si es feminista o no, Alicia Villarreal contesta: “soy mujer, siempre busco detalles clave para yo poder crear historias. A veces me veo envuelta en algo que estoy viviendo, procesos de mi vida, pero no en todo lo que escribo me describo, si alguien me cuenta algo o yo lo veo me es fácil escribirlo y traducirlo a un sentimiento”.

Alista sorpresas

Teniendo a la ciudad de Chetumal como punto de partida para el inicio de su gira nacional, a partir del 15 de septiembre, Alicia Villarreal revela que la producción de sus conciertos será un verdadero agasajo para aquellos fans que desean recordar los inicios de su carrera con la agrupación Límite y su faceta como solista, etapas que quedaron inmortalizadas en esta nueva producción “La Villarreal” en la que tiene como invitados a Río Roma, HaAsh, Dasahev López “El Dasa” y María José.

“La producción se tardó un par de años, yo quería hacer algo diferente, nuevo, reinventarme y estoy muy satisfecha con este resultado. Es un disco que ha fluido súper bien, hicimos una producción en vivo con 40 músicos e invitados especiales, esa noche hubo un público que la pasó bien. Ha sido una colaboración maravillosa porque yo también soy fan de ellos”.

Sin etiquetas

Ante los escándalos que en los últimos años han relacionado al regional mexicano con situaciones ilegales o censura por su contenido, Alicia Villarreal puntualiza que este tipo de música siempre ha sido juzgada desde diferentes ángulos, aunque reconoce que también se ha logrado fortalecer positivamente ante las innovaciones rítmicas que los exponentes proponen para ofrecer otra mirada de cómo se crea y vive la música popular.

“La música popular no es algo que se puede perder, es parte de nuestra cultura y esencia como mexicanos. Ahora la música es muy amplia, jamás va a decaer. Vienen nuevas vías, fusiones y maneras de que la gente tenga la música popular, a veces se nos cataloga hacía un campo o género que no es tan bueno, se mancha por algunas situaciones, pero sigue siendo algo que no va a desaparecer”.

Respecto al impacto que logran las mujeres en la música grupera, Alicia Villarreal asegura que el proceso para ganar respeto y un lugar entre los grandes lleva tiempo, dedicación y resistencia, pues aún prevalece el dominio masculino dentro y fuera de los escenarios.

“La música es como una terapia, un desahogo para seguir, para las mujeres es más difícil porque es un género de muchos hombres. Ahora veo a la mujer mexicana muy empoderada en decidir cómo quiere vivir, de ayudar y sumar en su hogar. (En la música) hay muy poquitas mujeres, hay mucho talento, es una lucha constante no solo con una misma sino con una industria que cuesta mucho trabajo. Hay que fomentar la música de las mujeres”.

Discografía

Con Límite

• “Por puro amor” (1995)

• “Partiéndome el alma” (1996)

• “Sentimientos” (1997)

• “De corazón al corazón” (1998)

• “Por encima de todo” (2000)

• “Soy así” (2002)

Como solista

•“Soy lo prohibido” (2001)

• “Cuando el corazón se cruza” (2004

• “Orgullo de mujer” (2006)

• “La Jefa” (2009)

Reconocimientos

2 Premio Latin Grammy

4 Premios Billboard

2 Texano Music Awards