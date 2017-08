La buena estrella de Josh Juanico

El cantante fue descubierto por el productor de Reik quien lo escuchó cantar en las calles de la Ciudad de México

GUADALAJARA, JALISCO (18/AGO/2017).- El talento y un toque de suerte fueron la fórmula de Josh Juanico para comenzar a forjar una carrera en la música. El cantautor fue descubierto por el productor de Reik quien lo escuchó cantar en las calles de la Ciudad de México y desde entonces su vida dio un giro de 180 grados. Su sencillo debut “Tarde de Abril” fue parte del soundtrack de la película “El que busca encuentra” y desde entonces se ha embarcado en una aventura musical que lo mantiene emocionado.

“Llevo poco tiempo en el medio artístico, como un año. Mi historia comenzó en enero del 2016. Estaba tocando en la calle con mi guitarra, se acercó a darme dinero mucha gente y dentro de las personas se acerca un chico y me dice, estas canciones son tuyas o qué onda. Se las mandé, pasaron como tres semanas, me las regresa arregladas y me dice que es Beto de Paz, el director musical de Reik”.

Josh Juanico estuvo de visita en Ecuador donde le fue bastante bien y ahora alista una nueva visita, al tiempo que prepara la salida de su nuevo sencillo “Maldita bendición”. Este viernes 18 de agosto a las 20:30 horas, Josh será el telonero del concierto de ATL en el Teatro Galerías. “Es la primera vez que vengo a esta ciudad de trabajo, ya le he abierto varias fechas en Xalapa, Querétaro y Monterrey, en todas las ciudades nos ha ido bastante bien”.