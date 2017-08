Café Tacvba explora nuevos caminos

En 1994 fueron abucheados en la Plaza de Toros Nuevo Progreso; hoy es una de las bandas más queridas

GUADALAJARA, JALISCO (18/AGO/2017).- “Jei Beibi te quiero así, por favor no pierdas la cabeza, lo siento lo tengo que decir, por favor no desaparezcas”, es el primer verso con el que abre ‘1,2,3’ —canción preludio del octavo disco de Cafe Tacvba— que es acompañada de un sonido pop, enmarcado del sintetizador y un tempo de batería que emana alegría, pero la lírica contrasta mucho con la música, “queríamos dar un fuerte mensaje y para que tuviera mayor impacto aderezarlo con un sonido digerible”, mencionan los músicos. La canción prosigue; “Cómo te pido que no seas una más, de las historias que se cuentan a diario. No quiero que seas sólo un número más, cómo es posible que alguien pueda y quiera desearlo”. La afable y pegadiza melodía hace referencia a los miles de desaparecidos en México e incluso hace mención a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.

El nacimiento de este nuevo material ‘Jei Beibi’, comenzó en septiembre de 2015. Poco a poco fueron compartiendo las ideas y uno de los factores que influyó para el espíritu con el que se construyó fue el hecho que no estaban trabajando con una disquera, por lo cual estuvieron en la libertad de decidir cuándo estarían en contacto las nuevas canciones con el público.

“Mientras lo grabábamos, lanzamos “Un par de lugares”, —canción que finalmente no terminaría en el corte final del álbum ya que en palabras de ellos reflejaba un sentir distinto al resto de las canciones— mientras seguíamos trabajado con las otras melodías, al terminar todas las canciones inmediatamente supimos que ‘Futuro’ sería el siguiente sencillo y eso nos empezó a dar la forma de cómo se iba a desarrollar” dice Quique Rangel, bajista de la agrupación.

Superaron una aduana que fue complicada

El éxito de Café Tacvba no fue de la noche a la mañana, de hecho, en Guadalajara sucedió uno de los episodios más duros para los de Ciudad Satélite ya que por allá de 1994, en un festival que se llevaba a cabo en la Plaza de Toros Nuevo Progreso al salir a entonar canciones del recién debutante ‘Re’, les llovieron mentadas de madres e incluso los obligó a bajar del escenario, pidiendo a gritos que dejarán de cantar y que se subiera la banda estelar del evento: Cuca. Luego de unos minutos de abandonar el entarimado, Rubén, Joselo, Quique y Meme, regresaron a terminar su recital con la consigna de demostrar su calidad y profesionalismo.

Si bien son los mismos cuatro integrantes desde hace ya casi 30 años trabajando con Gustavo Santaolalla, su productor de cabecera, este disco es completamente diferente a los anteriores, “el proceso de creación y promoción cambio, las temáticas que abordan las canciones son el espejo de lo que estamos viviendo ahora mismo como individuos, como adultos, como padres de familia”.

Han pasado alrededor de cinco años para que los Tacvbos se presentaran en la ciudad con espectáculo propio, y no por falta de ganas, sino porque sus últimas presentaciones se han dado en el marco de Festivales. “Por suerte la experiencia de estar en festivales o solos son diferentes y ambos enriquecen el proceso de una gira. Cuando es festival, tenemos que entender que la gente va a celebrar, uno tiene que considerar que la gente está escuchando mucha música, lleva muchas horas ahí, y tratamos de mezclar lo que queremos presentar con lo que ellos están esperando, mientras que en show solos, tenemos la oportunidad de presentar un repertorio más dirigido a lo que más nos representa en ése momento en particular.

Redes sociales revolucionarias

Desde el vinyl, pasando por el cassette, después el CD, las descargas virtuales y ahora el streaming son cambios que ha presenciado con mucha cercanía Café Tacvba y para Meme las redes sociales el cambio único y excepcional. “Es como la llegada del televisor o del teléfono. No es bueno o malo, es lo que es. Modifica la manera de comunicarnos a todo nivel y afecta la manera de cómo se escucha la música. Pero creo ha sido el cambio que más ha transformado” Y agradece ser partícipe de éste momento. “Toda esta era es algo fascinante, pero que no alcanzo a dimensionar. Hay mucha más información de todo y en cuestión musical hay más ‘desperdicio’, que siempre ha existido, nada más que hoy está más a la vista”.

¡AGÉNDALO!

Café Tacvba en concierto

Auditorio Telmex/ Sábado 19 agosto 2017/ 21:00 horas/ de 250 a mil 500 pesos.