Después de 90 años, 'Aquí sigo'

Este fin de semana llega al cine el más reciente documental de Lorenzo Hagerman, donde da a conocer el día a día de la vejez

GUADALAJARA, JALISCO (17/AGO/2017).- Este fin de semana se estrena en las salas de arte de México “Aquí sigo”, el nuevo documental del cineasta Lorenzo Hagerman a quien recordamos por su trabajo “El patio de mi casa”. En entrevista relata que se trata de una película para “celebrara la vida, el cine es mucho más grande que la tragedia y el drama”. “Aquí sigo” es un acercamiento a la vida cotidiana de personas que han superado los noventa años de edad. Es así que este documental reúne las reflexiones existenciales de las personas que nos rodean y que más merecen ser escuchados, los que han vivido más tiempo.

Sobre la realización de esta cinta, Lorenzo comentó: “Es una de las filmaciones donde más entretenido he estado, donde más experiencia he ganado por la riqueza de los personajes”. Sobre realizar un documental centrado en la vejez, el director y fotógrafo comentó: “Es muy importante en las culturas más antiguas, cuando había que tomar una decisión que afectaba a la comunidad se iba al consejo de ancianos, su opinión era muy importante. Hoy en día a pesar de su experiencia pocas veces los volteamos a ver. No son personajes del pasado, están vivos hoy, más cerca de lo que nos imaginamos”.

Eso sí, la idea de “vejez” varía: “Es un término subjetivo: a partir de qué edad se considera ‘viejo’. Hay parámetros en cada país, pero es oficial, gubernamental”. Ese proceso de descubrimiento es habitual en los trabajos del cineasta: “En todas las películas que hago como director el primer día me siento como si fuera la primera película, con la misma incertidumbre, los mismos miedos, con las mismas herramientas también. Me gusta cargarme de energía nueva, no dar por hecho nada”.

Lorenzo y el equipo de producción planearon filmar a ciudadanos en diferentes partes del mundo, como Japón, Italia, México, Costa Rica y Canadá, para mostrar una diversidad: “Que hubiera un abanico grande no sólo de geografía, de clima, de cultura. No es una película que revela el secreto de la longevidad. Es una película abierta al público para que cada uno vea las similitudes, contrastes, diferencias. Es una situación de vida universal. No es particular de una cultura. Hay muchos mitos alrededor de la longevidad, a nivel científico hay muchas polémicas. La gente tiende a creer que son factores externos”.

Después de la preproducción donde se buscaron, “Llegué a ellos con los ojos vendados, como siempre pasa en el documental, cuando se empieza a hacer la historia de otra persona; al principio no los conocemos”. Al conocer las historias personales de los protagonistas de ‘Aquí sigo’, el director encontró un hilo conductor que une a las historias: “Una de las cosas que me sorprendieron desde el primer personaje que filmé es cómo la música ha sido un compañero especial de estos personajes. Siendo muy mayores siguen manteniendo la música como un tesoro de vida. No sólo escuchan música, la interpretan. Que ellos puedan hacer música los llena de energía. Cada uno por diferentes razones. Balbino en Querétaro porque estaba solo en el campo cuidando chivos; Abigay en Yucatán, porque era la forma de comunicarse con su esposa y Josep en Barcelona, porque cada semana baila”.

La firma de Lorenzo

Lorenzo Hagerman ha participado como fotógrafo en una veintena de cintas, entre las que destacan “Heli” (2013), “Presunto Culpable” (2008) y “Hecho en México” (2012). Mientras que como director ha filmado “H2Omx” (2014) y “0.56%” (2010).

ASISTE

“Aquí sigo” se estrena este jueves en 16 salas a nivel nacional, en Ciudad de México, Mérida, Toluca y Guadalajara (Cinemex Plaza São Paulo).