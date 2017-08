La 'Novia de América', al quite del reinado de Julión

Lucero está imparable con su disco de banda; suplirá a Julión Álvarez en el concierto que ofrecería en Culiacán, Sinaloa, al tiempo que se alista para formar parte de la edición 2017 de las Fiestas de Octubre de Guadalajara

GUADALAJARA, JALISCO (17/AGO/2017).- Lucero está en su mejor momento, su regreso a México está enmarcado por el éxito de su disco de banda y por la noticia de que suplirá a Julión Álvarez, el llamado “Rey de la taquilla”, en el concierto que el chiapaneco ofrecería la noche del 15 de septiembre en Culiacán, Sinaloa, en la explanada del Palacio de Gobierno de dicha entidad, para la celebración del grito de Independencia, y que le fue suspendido por su problemas de lavado de dinero del narcotráfico.

Al respecto, la llamada “Novia de América” prefiere concentrarse en charlar sobre su disco de banda y acerca del material que editó en portugués. El primero es “Enamorada con banda”, producido por Luciano Luna y que contiene 12 canciones que han sido éxitos en voces de otros intérpretes y que está por convertirse en Disco de Oro. Mientras que “Brasileira” reúne parte de sus éxitos contemporáneos más importantes, pero cantado en portugués.

“Estoy muy agradecida con el público, con la gente que me apoya, con los fans. ‘Enamorada con banda’ está a punto de ser Disco de Oro y eso me tiene muy entusiasmada, porque es el reflejo de que el disco está gustando. Tiene 12 canciones, está la versión con el DVD y está la versión solita, son canciones que elegí con mucho cariño y mucha calma para poder llevarle al público un disco especial y diferente que hable de amor, de cosas bonitas… De alegría”.

“Brasileira” también contiene canciones inéditas; por ejemplo, las que hizo para la telenovela “Carinha de Anjo”. “Me siento muy contenta de llegar a públicos tan diferentes, de maneras distintas de pensar, con otras culturas, me siento orgullosa porque son sueños y metas que he tenido durante mucho tiempo, de poder evidentemente conservar una vigencia en mi carrera en México y ahora con esto que sucede en Brasil, que ya tiene años, he podido tener la oportunidad de estar en distintas ocasiones, luego pasó un tiempo largo que no estuve, pero ahora las visitas han sido muy constantes, eso me ha abierto un camino diferente porque es trabajar en portugués, con un público diferente y por eso también la salida de este disco”.

Y tanto ha sido el éxito en Brasil, que Lucero tendrá un concierto el próximo 6 de septiembre en punto de las 20:30 horas en el Teatro Gamaro, en Brasil. “Es un show diferente al que hago aquí en México, porque allá canto en portugués, con muchas cosas que proyectar y que organizar, pero me siento muy agradecida. A veces no me la creo, pero hay gente que me dice que es fruto de mi trabajo, cosechar lo que sembré, y digo que sí, pero de cualquier manera soy muy afortunada por tener estas oportunidades”.

Sobre el disco con banda, Lucero señala que seguirá afianzándose en el género, preparando más shows y dejando la puerta abierta a ser parte de las Fiestas Octubre, señala que se ha hablado de estar presente, pero cuando algo se concretará, será la primera en avisar. “El plan ahora es seguir dedicándome a la música lo que queda de este año y el 2018, tal vez dejar un poco la actuación por el momento porque te absorbe mucho. Quiero hacer más presentaciones en vivo y la idea es grabar más adelante el segundo volumen de ‘Enamorada con banda’, es lo que tenemos en mente junto con la disquera”.

Y no se olvida de sus raíces, en sus presentaciones en vivo quiere estar con la banda, pero también llegar con mariachi y músicos para darle paso a sus baladas; hacer un poco de todo, un show más integral.

Evoluciona con el mundo

Lucero aún con la trayectoria que tiene decidió aventurarse a buscar nuevas oportunidades como esta que ahora goza en Brasil, pero también a irse a nuevas empresas de televisión para ser parte de nuevos contenidos.

“Hay que irse adaptando y evolucionando junto con las cosas que van surgiendo, como la tecnología, las redes sociales, los gustos musicales, lo que los jóvenes ahora consumen y en el formato, ya sean discos, series, novelas o libros. Ahora la gente tiene un cantidad de opciones que tienes que adaptarte”.

Lucero considera que los artistas que como ella comenzaron hace muchos años tienen la fortuna de tener una trayectoria y un respeto, pero también tienen que ver más allá y caminar con el mundo. “Es una responsabilidad de adaptarnos con todo lo que sucede. Yo lo comento mucho con ‘Enamorada con banda’. Yo podría haberme quedado en mi zona de confort y seguir grabando música ranchera o de balada, que es lo mío, pero creo que había que renovar un poco mi repertorio con este álbum donde ahora se escucha más la banda sinaloense que la música ranchera, no sé si sea una fortuna o un infortunio, pero yo creo que es lo que la gente busca, y el público manda”.

Señala que hay personas que pueden estar o no de acuerdo, “pero es algo que no se puede negar, hay cosas que gustan. Cuánta gente no ha habido que habla mal de ciertos géneros musicales y de pronto acaban grabando ese estilo musical. No es mi caso porque siempre me ha gustado la banda, la verdad es que me gusta un poco de todo, digo, no creo que algún día gravaré rock progresivo, pero sí tengo que adaptarme a lo que va sucediendo”.

Explica Lucero que ella tiene fans muy jovencitos, “me emociona muchísimo porque me conectan con mis hijos y con lo que ahora está de moda”.

TOMA NOTA

Explorando nuevos horizontes

Lucero asegura que pronto estará más cerca a la televisión mexicana con un proyecto musical por la televisión abierta, aún no le tienen permitido decir mucho, pero está contenta de regresar a la pantalla nacional, todo apunta a que se trata de “La Voz Kids”.

“Hay por ahí unos proyectos que todavía no puedo confirmar, porque estamos en pláticas y conversaciones, pero hay planes de estar en televisión abierta nacional a finales de 2017 o 2018, tiene que ver con la música, pero no me dan chance todavía de contar el 100 por ciento del proyecto, pero sí hay planes”.

Destaca que es un buen momento para la televisión y para el talento, el libre tránsito y romper con el tema de las exclusividades. “A veces te tienes que atrever un poco más, cruzar los límites. Lo hablaba cuando me cuestionaban de los contratos con las diferentes empresas en las que he estado. Es mejor no tener una exclusividad, es mejor no limitarte y poder tener la apertura para hacer diferentes productos con diferentes empresas, países y canales, y no así quedarte atado a una sola oportunidad”. Sin embargo, destaca que tampoco se trata de olvidarse de los logros previos y lanzarse sin nada de por medio. “Utilizando tu experiencia y lo que tienes a favor, hay que arriesgarse un poquito para obtener buenos frutos”.