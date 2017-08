Hanson disfruta de velada tapatía

Antes de presentarse en el C3 Stage, la banda tuvo tiempo para convivir con sus fans

GUADALAJARA, JALISCO (16/AGO/2017).- Hanson llegó a Guadalajara para presentarse y llevar a sus fanáticas por un viaje lleno de pop y melodías pegajosas. ¿Y qué se llevan ellos a cambio? Pues hasta ahora, además de una visita de lujo por la ciudad, también un buen sabor de boca, cortesía de unas deliciosas hamburguesas que disfrutaron en uno de los mejores restaurantes de la urbe.

Creadores de temas como “MMMbop”, “I will come to you” y “I was born”, los hermanos Isaac, Taylor y Zac Hanson se presentaron anoche en el C3 Stage, como parte de su actual gira, misma con la que se encuentran celebrando por todo lo alto el 25 aniversario de su paso por los escenarios, pero la velada del lunes la pasaron en el restaurante Pig’s Pearls (General Coronado 79. Teléfono 3825 5933), especializado en hamburguesas artesanales.

El trío formado en Tulsa (Estados Unidos) se despojó del glamour y la fama y se sentaron como los demás comensales para disfrutar de unas buenas hamburguesas.

Eso sí, antes y después de disfrutar de sus platillos, se dieron tiempo para tomarse algunas fotos con las fanáticas que los reconocieron, además de saludar a otros comensales que se encontraban casualmente en el lugar y que disfrutaban, al igual que el trío, de una velada de sabores en un ambiente bohemio y acogedor.

MÁS NOTICIAS DE LA FARÁNDULA

¡Entre tronos y mariachis!

George RR Martin, creador de la saga “Juego de tronos”, presumió en su Twitter su “hermoso” sombrero de mariachi que le regalaron a su paso por Guadalajara el año pasado, cuando asistió a la FIL. ¡Es un tierno!

Justin Bieber no sale ni en rifa

Ahora fue una instructora de gimnasio la que le dije “te lo agradezco, pero no”, a los intentos románticos de Justin Bieber. El canadiense había quedado fascinado con un video en Instagram de una chica llamada Jessica, quien se mostró poco interesada en el cantante.

Maribel presume bella figura

Maribel Guardia parece ser eterna, o al menos así luce en sus fotos de redes sociales. Ahora le presumió a sus fans su abdomen de acero, fruto de sus largos ratos en el gimnasio. A sus 58 años, no cabe duda de que luce hermosa y es una adorada

Camila y Maluma, juntos

Tremenda sorpresa nos dio Camila Fernández, la hija del cantante Alejandro Fernández, quien compartió en sus redes sociales de Instagram una serie de videos cortos que tomó durante un paseo en Boston. Hasta aquí todo normal, pero lo que lo hacía único es que estaba acompañada por ¡Maluma!

Las imágenes muestran a ambos intérpretes divirtiéndose de lo lindo en una feria, y Maluma aprovecha para enviarle un mensaje a “El Potrillo”: “@alexoficial acá te la estoy cuidando!”

Maluma y la familia Fernández mantienen una buena relación, hace algunos meses, el colombiano fue recibido por Alejandro Fernández en Jalisco.

Andrea Duro, flechada por el amor

Andrea Duro miró el pecho desnudo de Javier “Chicharito” Hernández en la cama. Pensó y decidió: “Si lo veo yo, que lo vea el mundo”. Así que la nueva pareja del futbolista mexicano le tomó una foto, le puso un filtro de blanco y negro y la subió a Instagram, para regocijo de las miles de seguidoras del deportista.

En una hora, la imagen de Javier Hernández entre sábanas blancas y con la mirada hundida en los pensamientos más profundos ya sumaba 12 mil corazones.

Por si alguien tenía duda de lo que Duro estaba pensando al momento de tomar la foto, la modelo y actriz española escribió un título en la publicación: “A sexy man”. En español: “Un hombre sexy”. No cabe duda que la actriz ha sido flechada de forma salvaje por cupido.

Entre los comentarios hay quienes están de acuerdo con el título pero otros hicieron notar que “Chicharito” aún conserva los rasgos pueriles que lo caracterizan”. “Adorable, parece un niño de 10 años”, escribió uno de los seguidores de Duro.

Antes que esa foto, la española Andrea Duro compartió otras en las que aparece en diferentes lugares turísticos de Londres, ciudad en la que actualmente juega Javier “Chicharito” Hernández con el West Ham.

La modelo tomó fotos de London Eye y del lugar que fue locación de la película “Un lugar llamado Nothing Hill”.

Por otra parte ‘Chicharito’ también subió una imagen de la española a sus ‘historias’ en Instagram. ¡Puro amor para los dos!