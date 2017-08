La Barranca, 'Tempestad' nostálgica

A dos décadas de ese disco, el guitarrista de la banda Adolfo Romero habla sobre el camino que ha seguido la banda para consolidarse

GUADALAJARA, JALISCO (16/AGO/2017).- Para Adolfo Romero, guitarrista de La Barranca, es una sorpresa que a 20 años de haber lanzado el disco “Tempestad”, el público lo considere como la obra magistral de la agrupación liderada por José Manuel Aguilera.

El guitarrista que ha acompañado a los creadores del álbum “Denzura” durante una década, asegura que en el aniversario de “Tempestad” —lanzado en 1997— se preparan dos conciertos especiales: uno en el Teatro Metropolitan en septiembre y uno en Guadalajara el próximo 26 de agosto en el Foro Independencia, escenario en el que darán muestra del estilo innovador y clásico que ha caracterizado a La Barranca.

“El público adoptó a ‘Tempestad’ como un tesoro, no sé en qué momento pasó eso porque el disco no tuvo tanta publicidad y difusión, pero eso le dio cierto estatus, no fue tan comercial y audible para muchos y eso les enamoró, lo conservan como una joya, ellos mismos le dieron su peso, le dieron su camino y ahora hacemos una gira entorno a eso”.

Adolfo adelanta que si bien se ofrecerán versiones distintas de algunas canciones icónicas de “Tempestad”, hay otras que pese a los intenso de la banda no pueden modificarse por la identidad y arraigo que los sonidos y el ritmo de la lírica representa para el público más purista al que le cuesta trabajo dejar ir los arreglos clásicos de temas como “El gran pez”.

El guitarrista que también comparte crédito en las cuerdas junto a su hermano Ernick, de la mano de Alfonso André y Federico Fong —integrantes originales de la banda— puntualiza que debido a las características del Foro Independencia, La Barranca ofrecerá un concierto más concreto con un repertorio que recorrerá lo más emblemático de la agrupación, a diferencia del Teatro Metropolitan en el que tendrán oportunidad de estructurar un show más largo, dando también cierre a la gira que memora a “Fuego de la noche”, álbum anterior a “Tempestad”.

Revela que en próximos meses darán a conocer parte de las canciones inéditas que se incluirán en el nuevo disco del que ya tienen al menos seis canciones grabadas de las 16 que están contempladas y de las que “Cuervos” ha llamado la atención del público sin estar lista en estudio pero sí ya presente en los conciertos.

Adolfo Romero señala que si bien La Barranca se apega más a la clásica escuela del rock mexicano con la realización de producciones complejas de al menos una decena de canciones que implican largos periodos de trabajo y creatividad, los músicos no se disgustan de las tendencias musicales que ahora orillan a algunos cantantes a lanzar solamente canciones individuales y no álbumes llenos de material inédito.

EL DATO

Agéndalo

La Barranca/26 de agosto/Foro Independencia, calle Epigmenio González 66, Centro. Puertas abiertas desde las 20:00 horas. Boletos: 400 pesos con cover, 350 en preventa y 500 pesos con meet&greet (cupo limitado).