Brutalidad melódica

La banda de death metal Nile, dará concierto en Guadalajara el 19 de agosto

GUADALAJARA, JALISCO (15/AGO/2017).- Este 19 de agosto Guadalajara se llena de metal de alta densidad, Nile se presentará en la ciudad para dar altas dosis de death metal técnico.

Con más de dos décadas a cuestas, la banda liderada por Karl Sanders, regresa a Guadalajara, luego de su presentación en marzo del 2010. Ahora vuelven como parte de la gira “What Should Not Be Unearth" promoción de su más reciente material discográfico que lleva el mismo nombre (2015).

Los originarios de Carolina del Sur son ampliamente reconocidos por sus letras que hacen referencia a la antigua cultura egipcia; tanto por su mitología, arte y religión.

Más de 20 años en los escenarios no son fáciles y en el núcleo de las bandas siempre hay relaciones ríspidas, por lo cual no es raro que unos dejen y otros tantos se sumen al proyecto, recientemente su cantante de cabecera Dallas Toler Wade, dejó amistosamente la banda para emprender camino en solitario, en su lugar entró Dallas Toler Wade, asimismo en 2016 cambiaron también de bajista, actualmente a cargo de Brad Parris.

El venue elegido para el show será el Foro Independencia y contará con las bandas locales 'Medical Negligence' y 'Bilaterlal Slaughter'.

Asiste

Preventa: $600

Día del Evento: $650

Boletos a la venta a través del sistema: superboletos.com

El INFORMADOR / HÉCTOR NAVARRO