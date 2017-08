MTV Video Music Awards 2017 reconocerá a cantante Pink

Recientemente Pink, quien en su trayectoria ha ganado seis premios y obtenido 18 nominaciones de MTV, regresó a los escenarios con su séptimo álbum de estudio, del cual se desprende el primer sencillo titulado "What About US", que se dio a conocer hace algunos días.

En tanto que se dio a conocer que la intérprete se unirá a la lista de actuaciones en vivo que se llevarán a cabo durante la ceremonia, la cual incluye la participación de Miley Cyrus, Ed Sheeran, Fifth Harmony, The Weeknd, entre otros.

