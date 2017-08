Pepe Madero, el rey de la noche

El vocalista alista una firma de autógrafos en nuestra ciudad

GUADALAJARA, JALISCO (15/AGO/2017).- El cantante regiomontano, Pepe Madero, se encuentra de estreno, acaba de sacar al mercado su segundo disco como solista titulado “Noche” y este jueves 17 de agosto a las 18:00 horas en Plaza Patria estará en Guadalajara para firmar autógrafos y hacer un showcase para agasajar a sus seguidores. En entrevista, el músico comparte que este nuevo álbum viene a remarcar su proyecto personal.

“Dicen por ahí, que para el artista el primer disco que saca, dedica toda tu vida para hacerlo, en este caso así fue en ‘Carmesí’, cuando empecé a escribirlo fue por el 2008 y salió hasta 2016, digamos que es un disco que para mí esta viejo, aunque para el público está reciente. Ya para este nuevo —‘Noche’— lo hice en un tiempo muy limitado para grabarlo, producirlo y todo, pero es un disco más importante porque me toca marcar más el camino”.

Comparte que la relación con Guadalajara ha sido de mayor complicidad ahora que es solista que cuando estaba con PXNDX. “Hubo como un tipo de renacimiento tapatío para mí, porque con PXNDX sí íbamos mucho, pero no a la proporción de lo que es Guadalajara para todo el país, porque es una de las ciudades más importantes y de las más grandes. Y no fue que la hayamos descuidado nosotros, se puede decir que nos descuidamos mutuamente. No estuvimos para la gira del 15 aniversario, tampoco en la gira de ‘Hasta el final’”.

Pero desde que salió el ‘Carmesí’, explica Pepe, “he estado yendo muy seguido, tanto con mis libros, con mi álbum anterior. Ya hice un show en el Teatro Diana, y toqué en un festival hace poco. Ahora vuelvo con esta firma de autógrafos y esto para mí es muy importante, como lo digo, es un renacimiento con esta ciudad”.

La magia de la noche

“Noche” apuesta más por la guitarra eléctrica en comparación de que “Carmesí” tenía como contexto el piano. “Líricamente es más oscuro que el anterior disco que era más del corazón, más de tragedias sentimentales. Y este nuevo habla más de las tragedias reales, no es un disco social, pero va más allá de lo sentimental.

Enfatiza Pepe que esta placa no es un tributo a la noche, el concepto lo basó en tonos, “es siguiendo la líneas de los colores, cada uno de mis discos son con base a un color. De hecho el anterior se llamó ‘Carmesí’ para no titularlo ‘Rojo’ y ahora yo tenía pensado ponerle ‘Negro’ a este nuevo, pero tenía que llegar a una palabra para describirlo mejor y cuando estaba escribiendo ‘Noche de brujas’ (su nuevo sencillo) vi que las nuevas canciones eran más oscuras y así llegamos al título”.

Y para quitarle un poco de solemnidad a la propuesta de “Noche”, Pepe decidió que sus visuales, como el clip de “Noche de brujas” que ya está disponible en YouTube fueran más divertidos, “tenía que tener una válvula de escape para quitar esa solemnidad y tranquilizar un poco la oscuridad que tiene. En ‘Noche de brujas’ hice un tributo a las películas de monstruos de los años 30”.

Sobre las críticas negativas a las que a veces se enfrenta, Pepe comparte que no las toma, sólo se queda con las que él considera ayudan a su quehacer como cantante. “Hay criticas tan tontas que no vale la pena invertirles ni la emoción, las críticas que yo tomo son las objetivas de los discos que yo saco”.

¡LITERATO!

Alista nuevo libro

Pepe Madero está en el proceso creativo de escribir un nuevo libro, se trata de una novela de terror para niños, pero aún no sabe cuándo estará listo, pues ahora mismo le está dando prioridad a su nuevo disco. Y cuando sea el momento ideal, le dedicará todo su tiempo al texto. A finales del 2016 y principio del 2017, su libro “Odio odiar” fue uno de los más comprados en México.