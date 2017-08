El Evento 40 lanza su primera llamada

La estación se alista para sorprender a sus escuchas con un espectáculo donde el pop y la música urbana llevan la batuta del espectáculo

GUADALAJARA, JALISCO (15/AGO/2017).- El próximo sábado 26 de agosto a las 17:00 horas en el Teatro Diana se realizará el concierto “Los 40 Preshow” con la participación musical de CNCO, Axel Muñiz y Maite Perroni. Este evento sirve como antesala y primera llamada del magno concierto que la estación “Los 40 GDL” dará en noviembre próximo denominado “El Evento 40” y que según en palabras de Pedro Rincón, director de la estación, será el más fuerte hasta el momento que han organizado, antes, en septiembre próximo, será la segunda llamada con otro elenco musical.

“Es un show que vamos a hacer con motivo previo al ‘Evento 40’. Vamos a ser dos sesiones previas y para esta primera llamada traemos a la boy band más importante ahora en América Latina que es CNCO, ellos vuelven con nosotros porque fuimos quienes los lanzamos, el primer show que ofrecieron en México lo hicieron con nosotros cuando nadie creía en ellos, pero nosotros sí sabíamos que iban a hacer un gran trabajo”, agrega el director sobre el grupo, que hace tiempo formó parte de un “Básico 40”.

Con respecto a Axel y Maite, Pedro destaca que ambos son dos intérpretes que en este 2017 han destacado mucho gracias a su trabajo y talento. “Axel Muñiz es una revelación este año, es parte de esta dinastía que se carga en los hombros (Marco Antonio y Jorge Muñiz) y viene con una sorpresa interesante. Maite tiene una base de fans muy importante aquí, creemos que todos hacen un grupo muy interesante y le decimos a la gente que si así es el preshow, imagínense cómo será el ‘Evento 40’ que será el más fuerte que hemos hecho en toda la historia”.

Para el “Evento 40” ya tienen al elenco confirmado, según destaca Pedro, donde estará presente la crema y nata del rock, lo electrónico, lo urbano y el pop. Había una tendencia en los últimos años donde las estaciones de radio apostaban por elencos pequeños para sus festivales musicales, es decir, con menos artistas, sin embargo, Pedro dice que Los 40 se esfuerzan por crear experiencias más que regirse por el cartel de estrellas.

“Nosotros nunca hemos creído que los eventos se miden por elencos. Nuestros eventos son experiencias a las cuales las acompañan los artistas, pero nosotros venimos haciendo, en el caso del ‘Evento 40’, ya más de siete años sin anunciar el elenco. Entonces, la gente no sabe a quién va a ir a ver, por eso es que el público sabe que esto se trata de una experiencia. Este año será lo mismo, no vamos a anunciar al elenco”.

“Creemos que esta ciudad merece tener cada vez mejores y más grandes espectáculos, lamentablemente hay compañeros que ya no hacen festivales, cosa que nos pone mal, la competencia para nosotros es muy necesaria y muy sana, pero por la cuestión económica se ha visto esto mermado y ya somos pocos los que hacemos los festivales”.

Asegura que los festivales han tenido una evolución, no son los mismos que hace 10 años, ahora se enfocan en crear un concepto y de ahí traer a los mejores artistas. Sobre el gasto económico y en logística que genera realizar estos eventos magnos, destaca el director de Los 40 GDL que ellos a través de Televisa Radio realizan estos shows en agradecimiento al público que los escucha y los sigue.

“‘El Evento 40’ para nosotros es la joya de la corona, tardamos ocho meses en planearlo y es un trabajo que nos emociona hacer”.

Logística y exigencias

Sobre las exigencias de los artistas cuando ellos los invitan a sus eventos, subraya Pedro, cada vez son más difíciles, “locas y complicadas, cada vez te piden más cosas. En el lado del regional mexicano, los artistas son mucho más llevadores, más fáciles de poder trabajar y en el pop nunca lo ha sido, siempre ha sido la contraparte, cada vez te piden aviones privadas, seguridad, camionetas blindadas, marcas especificas en los caterings, exigencias específicas en la producción, y los tiempos ya no están para eso, sin embargo, los tenemos que hacer sí o sí porque entonces no suceden”.

Señala que para sortear este reto, tratan de llegar a un punto medio con las compañías de discos para prever qué cosas sí se pueden omitir y qué no. “Sí creemos que los artistas piensan mucho en hacer en un determinado tiempo —muy corto— una gran presentación, entonces ellos ya diseñaron eso y no se los puedes quitar”.

Lo más escuchado en la estación

—¿Cuáles son las tendencias musicales? ¿Qué escucha la gente que sintoniza Los 40?

—En nuestro caso la gente busca un ligero respiro de lo urbano. Nosotros tocamos el 80 por ciento en inglés, partiendo de ahí es una opción para que no escuches música urbana. Lo chistoso de esto es que los que cantan en inglés migran al género urbano, hay ejemplos como One Republic que están buscando estas figuras del urbano, incluso Justin Bieber que se sumó a este monstruo llamado “Despacito”. No creemos que el urbano sea malo, somos fanáticos, pero sí hay mucha gente que quiere un respiro de este género.

—¿Quiénes son los artistas más populares?

—Definitivamente el urbano es el boom. J Balvin, Sebastián Yatra hacen de las suyas; CNCO están imparables. The Chainsmokers han sido una sorpresa este año, la misma gente de DNCE también. A nivel nacional CD9, Mario Bautista y Sofía Reyes han hecho un gran trabajo. Ya no existe un rey, existen reyes pasajeros, ya los éxitos duran muy poco.

—Talentos que dan la sorpresa….

—Carlos Rivera es nuestro próximo gran ídolo mexicano, creo firmemente que será toda una revelación, ya lo está siendo, pero será un grande en muy poco tiempo. Ha*Ash son otras que están haciendo tremendo ruido fuera de México, vienen muchos atrás empujando, viene lo nuevo de Belanova que está que te mueres.

CONOCE AL EQUIPO

Pedro Rincón

Director y locutor de Los 40 GDL. A cargo de la dirección de la estación tiene ocho años, pero son 24 años los que lleva de trayectoria en los medios de comunicación. En Televisa tiene 13 años y también se desarrolla como conductor de televisión. “Me falta mucho por hacer, vivimos en una época donde todo cambia tan rápido y creo que todavía tengo mucho que darle a la radio”.

Roberto Contreras

En radio y diversas frecuencias, Roberto Contreras trabaja desde 1988. En Los 40 GDL tiene toda su vida radiofónica, él fue de los fundadores, antes la emisora tenía otros nombres. Su programa es de lunes a viernes y lo comparte con Paulina Valerio de 15:00 a 18:00 horas. Comparten información, noticias de tecnología, gadgets. Los sábados hace el programa “Del 40 al 1” con Paulina.

Paulina Valerio

La locutora tiene 15 años en la radio. “Es un medio que no te deja de enamorar. La radio se ha sabido acoplar y sumar otras tecnologías”. Comparte el espacio en radio con Roberto de 15:00 a 18:00 horas y además es la encargada de prensa cuando se hacen los conciertos, además de estar pendiente de los invitados. Es corresponsal de la cadena 40.

Alejandro Borja

Él es el más nuevo como locutor en Los 40, tiene aproximadamente tres meses. Pero, desde el año 2002 comenzó su carrera en la radio. “He andado por varias estaciones, pero aquí en Los 40 se ha formado un equipo bien padre”. Está encargado de la logística de los eventos que han hecho. Comparte espacio con su jefe Pedro Rincón de lunes a viernes de 11:00 a 13:00 horas.

