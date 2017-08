Remmy, un 'Loco enamorado' por la naturaleza

El amor por el medio ambiente se traduce en un cambio en el entorno de este cantante, quien busca transmitir a su familia y a su público un ejemplo a seguir

GUADALAJARA, JALISCO (14/AGO/2017).- Remmy Valenzuela siempre ha tenido un especial afecto por el medio ambiente, y ahora que se encuentra en peligro por el calentamiento global, como consecuencia al consumismo extremo y poco cuidado que ha tenido la humanidad, ve peligrar el futuro de sus seres queridos: “Yo quiero que mi hijo tenga nietos, y que sus nietos puedan vivir y disfrutar lo mismo que nosotros”, comentó el artista grupero en entrevista con este medio.

Esta preocupación, lo llevó a crear la Fundación Remmy Valenzuela, la cual tiene por objetivo apoyar el cuidado del medio ambiente de diferentes formas. La primera actividad que se llevó a cabo como parte de esta fundación, fue la reforestación del Bosque de La Primavera, donde convocó a sus seguidores para plantar 300 árboles en una hectárea.

“Se presentó la oportunidad aquí en Jalisco, es mi segunda casa, tengo mi casa que es Sinaloa, venimos en representación sinaloense, fue Jalisco porque se presentó la fecha de reforestaciones, que un amigo trabaja en SEMARNAT, nos apoyaron mucho, han apoyado la Fundación Remmy Valenzuela. Fue Jalisco porque se dio que la gente de aquí nos apoya mucho, y porque hay un bosque hermoso que cuidar, entonces debemos comenzar por los lugares que más se necesita, donde hay más gente, más fábricas”.

El cantante tiene más planes para continuar el pacto hecho con la naturaleza, por lo que próximamente se dedicarán al cuidado de las tortugas, probablemente en Sinaloa; y también: “llevar a la gente a que tengan contacto con las ballenas, que sepan más en qué medio se desenvuelven. La mayoría de gente nunca ha visto una. Falta aprender”.

No olvida la música

La dedicación al medio ambiente no impide que Valenzuela deje de dedicarse a la música, muestra de ello es que el 8 de octubre se presentará en el Palenque de las Fiestas de Octubre por segundo año consecutivo: “Estoy contento de que la gente de Jalisco nos quiera tanto, y nos apoye, nos brinde tanto cariño. Será una fecha importante porque tenemos un disco nuevo, un tema nuevo, tres videos nuevos, traemos un show totalmente renovado, un espectáculo muy diferente a lo que la gente vio el año pasado. Estaremos presentando los éxitos que no pueden faltar, los que la gente no se cansa de escuchar y sigue con las ganas de escucharnos”.

Además, actualmente promociona el sencillo “Loco enamorado”, el cual ya tiene video que fue grabado en Jalisco: “Es uno de mis lugares favoritos, es una canción que yo compuse, yo la escribí, es un tema muy romántico y agradable, yo creo que la gente que anda enamorada le va a gustar. Lo lanzamos el 28 de julio, tiene dos semanitas que acaba de salir, y ya lleva más de dos millones de reproducciones en YouTube”.

Por otro lado, Valenzuela está próximo a festejar 10 años de carrera, por lo que lanzará un material especial: “Viene próximamente un disco en vivo, es un disco muy bonito, llevamos diez años cantando y el disco será en agradecimiento al público”.

Siembran 300 árboles con el cantante

El calentamiento global es un hecho, y cada tapatío lo ha vivido, ya sea con fuertes lluvias o con el intenso calor. Igualmente, el Bosque de La Primavera ha sufrido las consecuencias, ya que, durante los últimos años ha sido víctima de múltiples incendios.

Consciente de esta problemática que se vive a nivel internacional, Remmy Valenzuela ha decidido ponerse en acción para cambiar este panorama, por lo que convocó a sus seguidores en Guadalajara para reforestar una hectárea del Bosque de La Primavera.

Alrededor de 50 personas, niños, jóvenes y adultos, participaron con entusiasmo en la propuesta de Remmy. La jornada comenzó a las 08:00 horas en la locación de la estación de radio La Ke Buena, ya que fueron sus locutores quienes difundieron el mensaje del cantante grupero junto con Videorola. Juntos se trasladaron al bosque con ansias de ver a Remmy y simultáneamente, ayudar a nuestra ciudad.

El director del Organismo Público Descentralizado (OPD) Bosque de La Primavera, Marciano Valtierra, dos delegados de SEMARNAT, locutores de la Ke Buena, 19 brigadistas y el científico Alonso Aguirre, apoyaron a Valenzuela en su iniciativa de reforestación. Ellos, más los seguidores del músico, lograron sembrar 300 árboles, por lo que el objetivo se cumplió, y como extra, todos se llevaron a casa la misión de cuidar al planeta y propagar dicha meta.