Guadalajara recibe a Clap Your Hands Say Yeah

Por primera vez el proyecto de Alec Ounsworth presente en la ciudad

GUADALAJARA, JAL (13/AGO/2017).- Clap Your Hands Say Yeah (CYHSY) es una banda estadounidense formada en 2005 por Alec Ounsworth (principal compositor y vocalista), Robbie Guertin (guitarra), Lee Sargent (teclados, guitarra), Tyler Sargent (bajo) y Sean Greenhalgh (batería). Actualmente sólo queda en el proyecto Alec Ounsworth.

Rápidamente fueron aclamados por crítica y público como una de las mejores propuestas indies de su generación, convirtiéndose en una de las primeras formaciones en lograr notoriedad y difusión vía internet, en lugar de hacerlo a través de los sellos discográficos convencionales.

Dieron la campanada en 2005 con un debut homónimo repleto de grandes temas pop, que destilaba chispa y vitalidad con un cierto punto de rareza, y que consiguió ponerlos en órbita no sólo en los Estados Unidos, sino también en el Reino Unido, ayudados por la presencia de gente como David Bowie o David Byrne en algunos de sus conciertos.

Dos años después apareció su segundo trabajo “Some Loud Thunder” (2007), una continuación al camino iniciado previamente que se alejaba de la idea de canción pop y giraba hacia terrenos más electrónicos y de más difícil digestión. Al no contar con el factor sorpresa ni con la alegre inmediatez del debut, este segundo trabajo tuvo una repercusión bastante inferior.

Reaparecieron en 2011 con “Hysterical”, su tercer álbum de estudio. Producido por John Congleton (The Paper Chase, St. Vincent, The Walkmen), el álbum denota una evolución y un intento de encontrar nuevas formas musicales, mostrando la solidez de una banda que ha conseguido desarrollar un estilo propio. Aunque esta obra tenga mucho de diferente con respecto a sus otras producciones, la esencia novedosa de Clap Your Hands Say Yeah sigue ahí.

Ahora en 2017 esta agrupación saca a la luz, The Tourist. Material con el cual estarán en Guadalajara por vez primera el 31 de agosto en las instalaciones de C3 Stage.

Asiste

Clap Your Hands Say Yeah 31 de agosto

C3 STAGE $400 preventa- Día del evento $500

Sólo mayores de edad