‘Annabelle 2’ lidera taquillas en EU

La cinta de terror recaudó 35 MDD durante el fin de semana

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (13/AGO/2017).- Con la cinta "Annabelle: Creation", el terror regresó con el pie derecho a las salas de cine de Estados Unidos y Canadá, donde se ubicó fácilmente en el primer lugar de la taquilla, con una recaudación de unos 35 millones de dólares durante el fin de semana.

El estreno de la segunda entrega de la saga, que también es precuela de la serie de películas de "Conjuring", estuvo cerca de alcanzar la cifra de 37.1 millones de dólares que su predecesora registró en octubre de 2014.

"El hecho de que fuimos capaces de juntar 35 millones de dólares en lo que es un mercado muy lento, es impresionante", dijo Jeffrey Goldstein, jefe de distribución de los estudios Warner Bros.

La cinta, la tercera entrega de "The Conjuring", tuvo un costo de realización de apenas 15 millones de dólares. La mayoría de las secuelas y precuelas se están desarrollando en lo que se ha convertido una franquicia de terror rentable para Warner Bros., basada en miedos de la vieja escuela. La trama de "Annabelle" se centra en una muñeca poseída.

Warner Bros. Pictures podría celebrar no solo el mejor debut de una cinta en lo que va del mes, sino también tener dos de sus películas en los primeros lugares en este fin de semana. La película del director Christopher Nolan "Dunkirk" permaneció en las primeras posiciones con 11.4 millones de dólares en su cuarta semana en cartelera, de acuerdo con los cálculos divulgados el domingo por los estudios.

El otro estreno de la semana, "Nut Job 2: Nutty by Nature" de la productora Open Road se colocó apenas por encima de la adaptación de "The Dark Tower" de Stepehen King con 8.9 millones de dólares. Esa cifra estuvo por debajo de la cantidad recaudada para el debut de la original "The Nut Job" de 2014, la cual recaudó en su fin de semana de estreno 19.4 millones de dólares.

En su segundo fin de semana en los cines norteamericanos, la película "The Dark Tower" con base en una novela de Stephen King registró 7.9 millones dólares y cayó al cuarto puesto.

A continuación, las 10 películas con los mayores ingresos de viernes a domingo en los cines de Estados Unidos y Canadá, según la firma comScore. Las cifras definitivas serán difundidas el lunes.

1. "Annabelle: Creation", 35 millones de dólares.

2. "Dunkirk", 11.4 millones.

3. "Nut Job 2: Nutty by Nature", 8.9 millones.

4. "The Dark Tower", 7.9 millones.

5. "The Emoji Movie", 6.6 millones.

6. "Girls Trip", 6.5 millones.

7. "Spider-Man: Homecoming", 6.1 millones.

8. "Kidnap", 5.2 millones.

9. "Glass Castle", 4.9 millones.

10. "Atomic Blonde", 4.6 millones.