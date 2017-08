Fifth Harmony graba ya su tercer disco

El cuarteto se presentará en México en octubre

CIUDAD DE MÉXICO (13/AGO/2017).- Luego de compartir cuatro años y medio con su compañera Camila Cabello, la girlband estadunidense decidió continuar sin ella y a casi ocho meses de su salida graban su tercer álbum de estudio.

Las cubanas-americanas Lauren Jauregui y Camila Cabello, y las estadunidenses Dinah Jane, Normani Kordei y Ally Brooke iniciaron como solistas en la segunda temporada del reality show "The X Factor", pero el jurado decidió juntar sus voces para continuar en el programa como LYLAS (Love you like a sister).

Sin embargo debido a una acusación de plagio por el nombre, decidieron buscar otra opción, hasta que la propia audiencia decidió llamarlas Fifth Harmony.

El grupo ganó el tercer lugar en el reality y obtuvo un contrato con la compañía discográfica de "L.A. Reid", quien fungió como juez en dicho programa.

Fue así que grabaron su primer sencillo "Miss Movin on", publicado en julio de 2013, tema que les permitió ganar certificaciones de oro en Estados Unidos, recibir premios como "The Artist to Watch" en los MTV Video Music Awards y entrar a listas de popularidad como Billboard Hot 100.

El éxito rotundo que les generó esa canción les dio paso a lanzar su EP debut "Better Together", el mismo año, con una versión en inglés y una en español, del que se desprenden temas como "Who are you" o "Don´t Wanna Dance Alone".

Fueron dos años en los que la agrupación crecía cada vez más, sin embargo la oportunidad de ser teloneras de Demi Lovato en su Neon Ligths Tour les dio más popularidad.

Fue entonces que en 2015 grabaron su primer álbum de larga duración "Reflection" con temas como "Sledgehammer", "Brave Honest Beautiful" (colaboración con Meghan Trainor), "Boss" y "Worth it", esta última un hito en su corta trayectoria, que a la fecha cuenta con más de 1 billón de vistas en la plataforma de videos Youtube.

Después de un año de este material discográfico lanzaron lo que sería su segundo LP "7/27", con el que rompieron records de reproducciones gracias a su sencillo "Work from home", y con el que realizaron su gira mundial titulada de la misma forma (7/27), donde visitaron diversos países de América, Europa y Asia.

A la fecha Fifth Harmony atesora premios como un iHeartRadio Music Award, tres MTV Europe Music Awards, tres MTV Video Music Award, un American Music Award, un Billboard Women in Music Award y siete Teen Choice Awards.

Además cuenta con más de 21 millones de copias vendidas en Estados Unidos y se ha convertido en los participantes que han tenido mayor éxito de la franquicia "The X Factor".

A pesar de los logros como quinteto, en diciembre de 2016 se anunció que una de las líderes, Camila Cabello, abandonaba la agrupación porque deseaba formar una carrera como solista.

Así, tras cuatro años y medio decidieron separarse. Actualmente, el ahora cuarteto cuenta con dos sencillos, "Down" y "Angel", que formarán parte de su tercer material, cuyo lanzamiento será el 25 de agosto.

La agrupación recientemente confirmó una serie de conciertos con su PSA Tour en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara (10, 11 y 12 de octubre respectivamente), además de anunciar una presentación en los Kid Choice Awards México el 22 de agosto.

Por su lado, Cabello lanzó recientemente cuatro sencillos ("Crying in the Club", "I Have Questions" "Havana" y "OMG"), que son la presentación de su primer álbum en solitario.

También realizó colaboraciones con Machine Gun Kelly, J Balvin, Pitbull y Major Lazer, y ahora se encuentra como telonera de Bruno Mars en su 24k Magic World Tour 2017.