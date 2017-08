Nailea Norvind actúa en obras que toquen los sentidos

La actriz dice que hacer teatro permite llegar a la intimidad del público

CIUDAD DE MÉXICO (12/AGO/2017).- La actriz Nailea Norvind se visualiza en el teatro por el resto de su vida, por ello, ha procurado involucrarse una vez al año en un proyecto escénico y busca que sean obras con mensaje para tocar los sentidos del público como ocurre en "Instinto", montaje que se presenta en el Teatro El Galeón.

La actriz señaló que en "Instinto", escrita y dirigida por Bárbara Colio, disfruta interpretar un personaje diferente a los anteriores que ha hecho, en esta ocasión da vida a una corredora de bolsa.

"Me encanta personificar a una mujer con tanto feminismo y esa lucha de no estar por debajo de los hombres, en una sociedad en la que las mujeres no tienen las mismas condiciones y derechos que los hombres, así que disfruto el personaje", señaló Norvind.

"Instinto", obra en la que Norvind, comparte escenario con Tizoc Arroyo, Francesca Guillén y Harif Ovalle, inicia con el encuentro de cuatro personas en un centro comercial: una corredora de bolsa, una mesera, un fotógrafo y un rarámuri dedicado a la albañilería.

La obra toca temas importantes, destacó Nailea, entre ellos, el sistema capitalista, y el punto de partida de la historia es cuando el rarámuri sólo necesita una pieza de pan y te venden 50.

"A veces necesitamos tan poco para ser felices pero nos llenamos de cosas y más nos alejamos de la felicidad", señaló Norvind; en el caso de la obra, el rarámuri tiene una familia, y la corredora de bolsa está sola; él se preocupa por llevar a casa lo mínimo de comida; ella quiere llevar mucha, pero está sola.

"Mi personaje es una mujer ambiciosa, que quiere ganarle a todos, quiere demostrar que va a ganar en la vida; cada uno de los personajes trata de correr, para perseguir algo; mi personaje quiere correr incansablemente hasta lograr éxito en todo", indicó Norvind.

También compartió que desempeñar los personajes de la obra requieren de gran condición física, "esa fue, sin duda, una de las razones por las que me llamó la escritora de la obra, porque he procurado estar en constante movimiento a través de yoga o bailar tango.

Consideró que la obra está muy bien escrita porque sus personajes son humanos con errores y virtudes.

"El público se identifica constantemente con todos los personajes, lo maravilloso es que hacemos reír y a la vez se conmueven, lo que quiere decir que estamos llegando a la intimidad del público", señaló Norvind, quien se ha distinguido por realizar papeles fuertes.

Hizo una reflexión acerca del por qué hacer teatro: "Permite al espectador ser tocado a través de los sentidos y por ende ser llevados a la catarsis. Para mí es una constante en mi vida hacer cada año una temporada teatral, eso me nutre para seguir adelante".

La obra, que estará en cartelera hasta el próximo 10 de septiembre, se presenta en el Teatro El Galeón del Centro Cultural del Bosque, los jueves y viernes a las 20:00 horas, sábados a las 19:00 y domingos a las 18:00.