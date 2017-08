ATL, por el trono de YouTube

El cantante lanza un plan para conquistar la plataforma digital y llegar a más seguidores con su música

GUADALAJARA, JALISCO (12/AGO/2017).- Marcar su propio estilo es una consigna que ATL Garza logra paulatinamente. A tres años de iniciarse profesionalmente en la industria de la música, el joven cantante de 19 años asegura sentirse seguro para abrirse a más mercados y explorar otros formatos que le permitan reforzar su faceta como cantautor.

Tras lanzar su último disco de estudio “Totalidad” hace un año, ATL Garza reflexiona sobre la gira internacional que emprendió con “Total Color Tour” llegando a nuevos escenarios como Puerto Rico, Miami, Los Ángeles y Las Vegas, además de consolidar sus presentaciones individuales como la que tendrá el próximo 18 de agosto en el Teatro Galerías.

Aunque realizar discos completos es una pasión de ATL, el cantautor destaca la importancia de adaptarse a la tendencias musicales por lo que a partir del 16 de agosto iniciará un nuevo proyecto a través de YouTube en su canal oficial en el que quincenalmente estrenará canciones y videos inéditos para complacer las peticiones de sus fans que cada día solicitan novedades.

“Empezaré a subir una canción cada quincena, todo inédito. Quizá es mucha información para el público, el que los llene de cosas, quizá podría ser más pausado pero quiero intentarlo, saber qué pasa. Siendo yo fan de otros artistas me dan ganas cada vez más seguido de escucharles canciones nuevas y a veces tienes que esperar tres meses para otro sencillo. Todo ya está listo”, revela ATL al confirmar que de momento ya tiene a la mano 10 canciones terminadas para presentarlas en su nuevo proyecto digital.

Sin etiquetas

Aunque en su última producción ALT se sumergió a un mar de fusiones rítmicas con los sonidos urbanos, las baladas y dando prioridad al R&B y el electrónico, el cantante asegura no querer encasillarse en un género específico y dejar en claro que su propuesta apuesta por una estructura personalizada con elementos diversos para cautivar a todo tipo de público.

“Mucha gente ya se ha dado cuenta que yo compongo mis temas, que sí canto. Las disqueras ya se acercan, quieren canciones para tal artista, ya firmé con Sony, estoy ganando credibilidad. No me considero reguetonero ni urbano aunque otros digan que estoy ahí, mi disco Totalidad es una sopa de ritmos, me considero ser un artista que hace lo que le nace en el estudio. No creo clavarme nunca en un solo estilo”.

Como compositor, ATL hace hincapié en el crecimiento que tiene en este terreno y aunque no puede revelar a las personalidades que interpretarán sus canciones hasta que estén finalizadas las producciones, el joven recalca que escribir su propio material es un proceso natural sin llegar a la presión de compartir sus creaciones bajo presión o pedido.

PARA SABER

Bien acompañado

Su último disco “Totalidad” está producido por los famosos Rude Boys y Saga WhiteBlack, quienes han trabajado con Maluma, Enrique Iglesias y Nicky Jam.