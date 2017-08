'Con todo este ruido voy a ganar más': Julión Álvarez

El cantante chiapaneco aseguró conocer a Raúl Flores Hernández, pero negó tener negocios con él

GUADALAJARA, JALISCO (11/AGO/2017).- Luego de que se diera a conocer por parte de la Oficina para el Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense, que el supuesto capo Raúl Flores Hernández, “El Tío”, involucraría en sus actividades criminales al futbolista mexicano Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez como presuntos prestanombres de su asociación delictiva dedicada al narcotráfico, el cantante chiapaneco dio una conferencia de prensa donde se dio el tiempo para responder a los medios de comunicación.

Julión Álvarez se presentó sonriente y como si fuera a dar una conferencia como cualquier día; posó un par de minutos ante las cámaras de los medios nacionales e internacionales en un hotel de la Ciudad de México, donde primeramente dio lectura a un texto que el mismo cantante escribió. En el sitio se presentó por su nombre y se describió como “una persona de trabajo y haber construido su carrera de forma pública y muy honesta. Me estoy asesorando por abogados para responder a las autoridades. En cuanto tenga más información lo haré saber, con asesoría, por el tema que se trata”.

A nivel personal señaló que “los que me conocen, saben cómo soy y cómo me he ganado la vida, como muchos de ustedes y miles de personas que nos hemos ganado la vida gracias a Dios. Ahora estoy involucrado en una situación incómoda y nada más. Esta conferencia decidimos hacerla con el objetivo de dar la cara sin esconderme de nadie ni de nada, porque todos mis amigos y fans merecen una explicación”.

El cantante dijo estar dispuesto a responder ante cualquier autoridad que lo requiera: “Soy una persona digna, de muchos valores, soy una persona muy responsable. Vamos a esperar los requerimientos que nos pidan hasta ahorita, de Estados Unidos, qué hay que hacer, con gusto vamos y nos presentamos; este soy, a esto me dedico, estas son mis cosas. Tengan la confianza, mis amigos, soy una persona en la que pueden confiar y soy una persona muy derecha”.

Hasta el momento, Julión desconoce tener bloqueado su dinero, aclara también que el 90% de sus presentaciones son en México y que el hecho de que tenga suspendida su visa a Estados Unidos no le impide seguir trabajando. “La única cuestión oficial es en la pantallita donde estoy (el documento de la OFAC). No tengo alguna información de bloqueo de cuentas. Desconozco alguna situación jurídica; no voy a cancelar fechas ni tendré pérdidas económicas. Se han platicado fechas en EU, pero sólo eso, platicado, cuando se liberen las visas, hablaremos con los empresarios” (su siguiente fecha es el 9 de septiembre en Feria Nacional de Zacatecas y en el Auditorio Telmex el 31 de agosto y el 1 de septiembre).

EL DATO

Así lo dijo:

• El día que se aclare la situación, ojalá nos den la misma importancia y podamos tener una rueda de prensa.

• Cuando te toca, te toca.

• El bato (Enrique Peña Nieto, Presidente de México) sabe que somos queridos; sé que hubo malos comentarios, quiero darle buena salida a esa foto (que borró EPN de sus redes sociales donde aparece con Julión).

• Si mis abogados me dicen que vaya y responda, voy.

• Tengo tres casas, soy una persona que no me ha ganado la ambición.

• Se me han hecho auditorias.

• Los voy a invitar para que vean cómo es mi vida un día, soy una persona de lo más sencilla.

• Les pido que sigamos separando la parte personal de mi carrera.

SABER MÁS

Antecedentes

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer el pasado miércoles que sancionó a 22 personas y a 43 empresas mexicanas por vínculos con el narcotráfico, entre ellas a Rafa Márquez y Julión Álvarez, que tenían “una relación duradera con Flores”, detenido el 20 de julio en Jalisco. El futbolista tendría un nexo con Flores Hernández desde hace 20 años y el cantante, hace 10 años.