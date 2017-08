El hardcore tiene casa en Foro Independencia

En su cuarta edición, el Wasted Festival traerá a las bandas californianas Alcatraz y Sworn Vengeance

GUADALAJARA, JALISCO (11/AGO/2017).- Con la intención de promover el género hardcore entre la audiencia tapatía, un grupo de músicos y entusiastas promueven un encuentro sonoro llamado Festival Wasted, a realizarse el próximo 13 de agosto en el Foro Independencia, a las 16:00 horas.

Edgar Salazar, integrante de la banda de harcore Día del Cambio, parte cartel del Wasted Crew, habla sobre el proyecto. “(Wasted crew) somos varios integrantes, chavos desde 18 años; yo soy el mayor, de 36. Se hizo porque el género no es algo digerible, tampoco se escucha en la radio, no está en los medios, por lo que decidimos apoyarnos entre nosotros”.

Este domingo el encuentro llega a su cuarta edición, en el que además de mostrar el talento local, también han hecho sinergia con agrupaciones foráneas: “Apoyamos a proyectos nuevos, traemos gente de otros estados”.

Poco a poco, el festival se fue estableciendo en la ciudad y atrayendo más seguidores: “En la última edición asistieron 400 personas, más o menos, que para el género está excelente, aunque esta vez esperamos un poquito más de público”. El hardcore nació a partir del punk a finales de los años setenta, en los Estados Unidos, con la característica de ser más rápido y agresivo que otros estilos.

La alineación en el escenario

Para esta edición, el festival lleva como estelares a las bandas californianas Alcatraz y Sworn Vengeance. Beneath the Horror, Día de Cambio, Crisis, Burning Church, Revenge, For my Blood, Dimensiones, Thanos, XJustified Hatex y Machete, son las bandas nacionales y locales que completarán el festival.

Alcatraz es un grupo proveniente de San Francisco, Estados Unidos, compuesto por Justin en la voz, Manuel y Kyle en las guitarras, P-nut en el bajo, y Edski en la batería. Su primer EP fue lanzado en 2009, mientras que su primer álbum “Smile now cry later”, vio la luz hasta noviembre del 2011. Son considerados como fervientes discípulos del movimiento heavy hardocore de Estados Unidos.

Mientras que Sworn Vengeance, también provenientes de la bahía de San Francisco, California, se formó en 1988. Cuentas con 4 álbumes, aunque han participado en numerosas compilaciones del género. Además, han estado en México en dos tours durante el 2014 y el 2015, así como en Japón y Europa. Actualmente, trabajan en un nuevo material.

Por el lado local, se encuentra Día de Cambio, entre otras: “El proyecto surge en el barrio de Analco, cuando nos encontrábamos en la secundaria, cuando más buscas identidad. Empezamos con covers, pero rápidamente sacamos canciones propias. A fines de 2002 empezamos con las primeras tocadas fuera. Tenemos una ideología de no drogas...”, remata el organizador.

SABER MÁS

Sin costo fijo



Wasted Fest ha realizado nuevas propuestas estratégicas para fortalecer la escena musical de este estilo. Una de ellas se implementó el año pasado y se repetirá en esta edición: cuota de recuperación voluntaria. Es decir, la entrada no tiene costo fijo, el público decide pagar lo que crea justo por el show que presenciará. Así, este festival que presenta un concepto diferente, abre la invitación a los tapatíos a disfrutar mientras apoyan la escena musical del hardcore.

ASISTE

Wasted Festival, este 13 de agosto a las 16:00 horas en el Foro Independencia. Los boletos no tienen costo y el pago es voluntario.