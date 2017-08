'La Jaula de las locas' abre de nuevo el telón en Guadalajara

Presentan dos funciones hoy en el Teatro Galerías, a las 18:00 y 21:00 horas

GUADALAJARA, JALISCO (11/AGO/2017).- Este viernes 11 de agosto llega con dos funciones al Teatro Galerías, a las 18:00 y 21:00 horas, la puesta en escena "La Jaula de las locas". Esta es la segunda vez que el musical llega a Guadalajara, en mayo del año pasado se había presentado en el Auditorio Telmex. El protagonista de la historia, Mario Iván Martínez reconoce que se ha quedado impactado por el gran número de fans que tiene la trama en la Ciudad de México, un público muy cautivo que los ha seguido por más de año y medio en más de 500 representaciones.

Asegura que es un fenómeno que nunca antes había vivido, porque si bien el teatro tiene su audiencia, es muy raro que haya fans que acudan a ver una obra una y otra vez, sabe que hay una mujer que al menos ya los ha visto 100 veces, mientras que otras seguidoras tienen todas las fotos de los outfits de "Zazá" -su personaje- y que hacen hasta lo imposible por tomarse la selfie con ella y sus diversos vestuarios.

El cuadro de actores ha tenido varios cambios que el público de Guadalajara podrá notar en las presentaciones de este viernes. Antes la pareja coprotagónica de Mario Iván era Roberto Blandón y ahora es Tomás Goros, quien está en la piel de "George", ambos actores ya habían trabajado juntos en "El beso de la mujer araña", por lo que la química ya existía. También está en el cartel Maru Dueñas en lugar de Aida Pierce. En el lugar de Rogelio Suárez, está Pablo Rodríguez en el papel de "Silvia", prevalecen en el elenco Moisés Suárez e Israel Estrada.

"Esta es una producción de Juan Torres, la cual ha tenido la fortuna de cosechar éxito más de un año y medio en el Teatro Hidalgo y ahora en el Manolo Fábregas, más de 500 representaciones. En su primera etapa estaba el maestro Roberto Blandón y su servidor, ahora es Tomás Goros, de quien no tuve duda en sugerirlo (para la obra), quien a todas luces me parece idóneo para el personaje, amén de la comunicación, el respeto y la fraternidad que prevalece entre los dos".

La historia es una dramaturgia de Jean Poiret, quien fue director, productor y actor en 1973 de esta musical en Europa. Y cuenta la historia de "George" y "Albin" —quien por las noches se transforma en "Zazá"— ambos tienen 20 años de casados y son dueños de un cabaret llamado "La Cage Aux Folles". Un día se enteran que su hijo desea casarse, el problema es que la familia política de éste es muy conservadora y obviamente no saben de la existencia del cabaret y mucho menos que el joven en cuestión tiene dos padres.

"Antes que nada es un divertimento, no es una obra que pontifica, no es panfletaria, sin embargo, no está exenta de sustancia y de mensaje, que nos habla sobre la necesidad de convertirnos en sociedades más incluyentes, tolerantes y coherentes, sobretodo en un país tan desigual en lo que tiene que ver en los derechos cívicos de las minorías. No hay nada obsceno, pornográfico y vulgar en la obra, incluso a la Ciudad de México acuden muchos niños, no pasa nada que pudiera ofender, es más erótico el beso de Blancanieves, que el que nos damos Tomás y yo en la obra", destaca Mario Iván.

Asegura que el personaje de "Zazá" viene en un momento importante de su carrera porque puede representar a alguien que tiene más de 20 años trabajando en el cabaret a través de esta quimera que representa, y también a "Albin", un hombre quisquilloso y divo, pero muy amoroso. Aparte de que necesita la energía y la fuerza para cambiarse de vestuario e interpretar varios papeles durante el transcurso de la obra.

SABER MÁS

Mucho teatro

En los proyectos más cercanos de Mario Iván está un montaje sobre "Cri Cri". Es embajador de la obra de Francisco Gabilondo Soler "Cri Cri", tiene una colección de audiolibros para niños que llega a los 22 volúmenes y el 21 y 22 están a punto de transformarse en una puesta teatral, en octubre estrenará en el Teatro Helénico, incorpora a los actores Jimena Parés y a Luigi Vidal.

En 2018 estrenará otra obra, pero además de actor, también como dramaturgo con el montaje "Vincent, girasoles contra el mundo" en donde interpretará al pinto Vincente Van Gogh a propósito de haberle puesto voz a un documental francés que se estrenó en Tijuana.



EL INFORMADOR / Enrique Esparza