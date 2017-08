'Si Julión está disponible, pues adelante...'

El palenque 'Feria de México', el cual prometía llevar a gira a Alejandro Fernández y al intérprete de 'Te hubieras ido antes', sigue en pie aunque con otro elenco

GUADALAJARA, JALISCO (10/AGO/2017).- Julión Álvarez y Alejandro Fernández dejaron de formar parte —por el momento— del palenque que prometía llevarlos de gira, de julio a noviembre, por diversas ciudades de Estados Unidos —San José California, Chicago y Dallas— y probablemente a Nueva York, Las Vegas y Colombia.

¿La razón? “Por problemas aduanales tuvimos que ajustar las fechas y éstas ya no concordaron con el calendario de Alejandro Fernández”, señaló en entrevista Gilberto Ochoa, el empresario que maquiló desde hace tres años este proyecto.

Así es, Ochoa (de la compañía Efecto Jalisco y ex encargado del Palenque de las Fiestas de Octubre) es uno de los realizadores del proyecto denominado “Feria de México”, el cual busca llevar la música, las artesanías y la gastronomía mexicana a Estados Unidos a través del formato de palenque.

—Gilberto, ¿cuáles fueron las dificultades aduanales que frenaron el inicio del palenque “Feria de México”, el cual comenzaría a finales de julio?

—“El problema es que no hemos podido ingresar todos los tráileres por la aduana de Estados Unidos, aunque ya tenemos la mitad, pero aún nos faltan los que traen la gradería, y por ello tuvimos que reagendar las fechas, y ahí supimos que Alejandro no participaría con nosotros, porque tiene varias fechas vendidas, aunque señaló que podría participar para el 2018”.

—En el caso de Julión, ¿por qué está descartado por el momento?

—“Julión ya no pudo porque estaba arreglando un problema con su visa —la cual se dio a conocer ayer que la tiene cancelada— y ahora con las acusaciones que enfrenta no sé qué va a pasar. Sin embargo, puedo decir que una vez que arreglemos los problemas de aduana, definamos nuevas fechas y ya esté todo el palenque dentro de Estados Unidos y las ciudades nos den el visto bueno, le hablaré a Julión… Y si él está disponible para trabajar, pues adelante y si no, pues tengo que ver a otros artistas”.

—Entonces, ¿las acusaciones de lavado de dinero que le hace el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a Julión, no tuvieron nada que ver con su salida, momentánea, de “Feria de México”?

—“Nada, de hecho, yo no estaba enterado de este tema; lo supe hoy y aún no tengo más detalles, porque ando en carretera”.

Sobre las presentaciones que ofrecerían Julión y Alejandro Fernández, en Chicago del 27 al 30 de julio, Ochoa aclara que el ingreso por la venta de boletos ya fue devuelto, “el dinero ya está completamente finiquitado. Y espero que ya para la última semana de octubre o la primera de noviembre podamos ya arrancar con actividades”.

—Alejandro Fernández está descartado para este 2017, y ¿en caso de que Julión no logre aclarar su situación legal —fue acusado de lavado de dinero del narcotráfico—, qué cantantes le entrarían al quite?

—“Ya tenemos a Intocable y a un grupo que suena muy fuerte en Texas, La Maquinaria Norteña. Además, ya estamos viendo con otros solitas del regional y el pop”.

Cabe señalar que también se tienen contemplados al Mariachi Vargas de Tecalitlán y Los Tucanes de Tijuana.

De qué va “Feria de México”

El concepto de “Feria de México” pretende imitar el ambiente de las ferias mexicanas y las presentaciones de artistas en los palenques, pero sin peleas de gallos, en Estados Unidos están prohibidas.

La idea es montar un escenario circular al estilo de los palenques —con capacidad para cuatro mil 500 personas— donde se presenten los artistas; aunado a ello, todos los visitantes podrán disfrutar de antojitos mexicanos y juegos mecánicos, “la idea es llevar el folclore de nuestro país a los paisanos”, finalizó Ochoa.

MUESTRA TRANQUILIDAD

Canta Julión en medio de polémica

El cantante Julión Álvarez se dio tiempo de compartir algunas canciones con sus seguidores en Facebook, en medio de la polémica que enfrenta luego de ser señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por presuntos lazos con el narcotráfico.

Álvarez ya había usado su cuenta en la red social para aclarar la situación y asegurar que él no tiene necesidad de hacer nada de lo que lo acusan.

Además, ayer también realizó otra transmisión en vivo desde su rancho y en ésta se le vio muy sonriente cantando acompañado de otros hombres y bebiendo cerveza.

El primer tema que interpretó fue “Quiero charlar con la muerte”, que formaba parte del repertorio de Valentín Elizalde, después interpretó “La feria de las flores” y cerró con “Sin fortuna”.

Entre otras cosas, el intérprete dice: “Soy cabal y sincero les digo. He labrado mi propio destino, yo le tiendo la mano al amigo, pero al rico jamás me le humillo”.