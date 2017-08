Oprah Winfrey lanza una línea de comidas refrigeradas

La magnate de los medios se asocia con la gigante de alimentos Kraft Heinz

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (09/AGO/2017).- Oprah Winfrey está en camino al supermercado, con su propia línea de comidas refrigeradas.

La magnate de los medios de comunicación se asoció con la gigante de alimentos Kraft Heinz para lanzar la línea, tras crear una empresa conjunta hace unos meses.

La nueva marca, llamada 'O, That's Good!', ofrecerá sopas y acompañantes con verduras agregadas, como puré de papas con coliflor mezclado.

Kraft Heinz Co. dijo el miércoles que la nueva marca no está relacionada con el acuerdo que Winfrey tiene con Weight Watchers y no mencionará al programa de adelgazamiento en sus empaques. Winfrey compró un 10% de Weight Watchers hace dos años y aparece en sus anuncios comerciales.

Los alimentos con la marca de Oprah llegarán a algunos supermercados esta semana y estarán disponibles en todo Estados Unidos en octubre.