Andrés Suárez sostiene la mirada 'Desde una ventana'

El cantautor originario de Ferrol trae bajo el brazo su placa 'Desde una ventana'

GUADALAJARA, JALISCO (09/AGO/2017).- Andrés Suárez goza de gran popularidad en su país natal, España, y quiere replicar el éxito que su actual disco está teniendo en América. Por lo anterior, el cantautor originario de Ferrol trae bajo el brazo su más reciente placa “Desde una ventana”, con la que se presentará el próximo 9 de noviembre en el Lunario del Auditorio Nacional en la Ciudad de México.

En entrevista con este medio, Suárez expresa el empeño que él y sus colaboradores pusieron en este material. “Es mi séptimo disco, para mí, el mejor, por el hecho de ser el más reciente. Es un disco muy sincero, tiene 14 historias reales, versadas y vívidas. Me lleva a Argentina, a Cuba y a muchos lugares que pisé, pero especialmente a México, un lugar del que amo la palabra como la de José Alfredo Jiménez que escribió: ‘que te den lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo’, así que eso persigo, la palabra y aquí en este país la aman. Es una placa que espero me de alegrías aquí en México; en España estuvo varios días en el número uno de los más vendidos, me ha llevado a lugares bastante hermosos y espero que así se mantenga”.

Aunque el disco “Desde una ventana” está disponible en tiendas digitales desde el pasado 26 de mayo, el cantante ferrolés asegura que prefiere el contacto directo con el público para presentar este material. Sobre su recepción en las plataformas digitales, indica que “el pueblo manda. Y la respuesta del pueblo está siendo fantástica y me quedo con eso, con que la gente ha elegido el disco y se lo ha creido, ha visto que hay verdad. En los conciertos se muestra lo que hay después de los comentarios de las redes sociales y esas fotos, porque esta piel es la que me gusta, la de la mirada sostenida, el contacto directo con el público. Lo que espero es que la gente me diga qué es lo que le parece (mi música) más allá de las plataformas y tener la mirada sostenida”.

Equilibrio y continuidad

El estar en nuestro país promocionando su disco significa abrir una puerta importante para llegar a más lugares del Continente Americano. “México significa equilibrio y continuidad para mi, y rima. Trato de leer todo lo que cae en mis manos, estoy obsesionado con la palabra en todos sus formatos, sea cantada o escrita o narrara. En México encontramos cosas fantásticas, por ejemplo álbumes de música tradicional, algo que en mi país se ha ido perdiendo poco a poco y aquí aún existe”.

Sobre la inspiración que lo ha llevado a realizar siete álbumes y en especial “Desde una ventana”, Andrés Suárez señala que “estoy en una etapa muy feliz, muy diurna, mis maestros están reflejados desde siempre: Serrat, Sabina, Aute, Milanés, Silvio, muchísimos, pero lo que me inspira son las personas que dejo en el camino; como lo cantado es versado, ellos me han dejado algo para plasmar en mis canciones”.

Por último, Suárez comenta que será la primera vez que llega al Lunario y con su banda a la Ciudad de México, “mi público está acostumbrado a verme en guitarra y voz o piano y voz, pero ahora puedo mostrarles un poco lo que soy de ese rock and roll; espero que este sea un largo e intenso concierto”.

TOMA NOTA

Presentación

“Desde una ventana” con Andrés Suárez en el Lunario del Auditorio Nacional el 9 de noviembre a las 21:00 horas. Boletos en taquillas del recinto y sistema Ticketmaster desde $350 a $750 pesos.