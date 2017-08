Joss Favela, el compositor que todos buscan

El cantautor se declara listo para llevar su carrera a un nuevo nivel

GUADALAJARA, JALISCO (09/AGO/2017).- Caer del éxito en el que se encuentra no es una preocupación para Joss Favela (1990), el fenómeno musical de Sinaloa que, tras muchos años de permanecer al filo de la fama creando canciones para Banda MS y Julión Álvarez, ha decidido tomar el micrófono y poner voz a su creatividad con un primer disco que lo presentó como un nuevo cantautor capaz de convertirse en leyenda.

Favela asegura que pese a liderar las listas y plataformas más prestigiosas de popularidad y ventas como los Premios Billboard, iHeart Music Radio Awards, Latin Grammy y ser nombrado por segundo año consecutivo como el Mejor Compositor de América Latina por la ASCAP, aún no llega a la cima que proyecta para su trayectoria, al estar consciente de que en el camino pueden existir altibajos que lo obliguen a comenzar, otra vez, desde abajo.

“Hasta hace poco entendí lo que significan las buenas rachas, todo es un momento en esta vida. De niño me visualizaba como alguien importante en la industria, aun no lo consigo, me han pasado cosas bonitas pero aún me falta, sigo en el camino”.

Madura sus sueños

Después de su primera producción “Hecho a mano” y sumarse a proyectos como la telenovela “La doble vida de Estela Carrillo” con la construcción de la banda sonora y la producción, Joss Favela alista el lanzamiento de un segundo disco “Nuevo caminito” (título aun tentativo) con la consigna de reforzarse como un compositor maduro que ahora ofrece una lírica más centrada dejando atrás a ese adolescente desgarrado por el amor y convertido en un hombre que acepta los dulces y amargos tragos de la vida.

“Cada día tengo menos tiempo, no puedo dedicarme un día solo a componer. No es un oficio para mí, hay gente a la que sí le sale, tal vez nunca sea tan bueno para escribir una canción en el momento, no me considero así de bueno, yo escribo porque lo siento. El reto más grande de un compositor es no utilizar las mismas palabras, no ponerlas en el mismo orden”, explica Favela al detallar que sin bien figuras como Alejandro Fernández también solicitan canciones de su autoría, no es una presión que lo obligue a escribir bajo encargos.

“Lo asimilo de la mejor manera, sé que en esta vida son rachas, nada está seguro en este mundo, ni la vida misma, los momentos también se acaban. Es un viaje que estoy disfrutando, es un viaje bonito, voy entre las montañas. Estoy haciendo otro disco porque quiero que esta carretera siga con paisajes lindos”.

Quiere mejorar la industria

Desde su trinchera como compositor, Joss Favela hace hincapié en el reconocimiento que ahora tienen los creadores de canciones, al considerar que ahora la industria también comienza a dar ese respaldo legal y de derechos en plataformas digitales en las que aún existe un rezado en el reconocimiento y difusión de compositores.

“Se les está dando un lugar a los compositores que no se les había dado, lo tenían hace tiempo con José Alfredo Jiménez, luego estuvo apagada esa cultura de saber quién era el compositor, de interesarse más allá del cantante. Ahora la gente sabe de quién es tal canción, a mí no me gusta decir cuáles son mías, respeto el espacio que tiene el intérprete, no me gusta promocionar, si quieren decir que es mía está bien. Se está proponiendo una ley para que en las plataformas como iTunes tengan un agregado para saber quién es el compositor, estoy muy de acuerdo, ojalá se pueda lograr”.

Sin miedo al fracaso

La palabra éxito tiene un significado relativo para José Alberto Inzunza, “Joss Favela”, pues aunque su nombre comenzó a tomar fuerza en los últimos dos años al apostar por su carrera en solitario, el joven destaca que sus inicios son el verdadero tesoro de su trayectoria.

Como ejemplo e inspiración tiene a Bronco, al recordar que durante los años 90 la agrupación liderada por Lupe Esparza reinaba por completo en el movimiento grupero y después fue en declive en el momento de mayor éxito; años después, el entonces “Gigante de América” retomó las riendas retornando a la escena musical con más fuerza.

“El mundo vive de tendencias. Quizá tardas 10 años en subir, te estabilizas y llegan las subidas y bajadas, después el declive, a todos les ha pasado, es parte del crecimiento. Si aguantas las bajadas te pasa lo que a Bronco en este momento, en su momento llenó todos los escenarios en México y Latinoamérica, después desapareció y ahora regresó como leyenda viva”.