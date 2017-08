Los romances de Camila Sodi

Su más reciente romance fue el que mantuvo con el futbolista Javier 'Chicharito' Hernández

CIUDAD DE MÉXICO (08/AGO/2017).- La relación amorosa más importante que ha vivido Camila Sodi es el que tuvo con su exesposo Diego Luna, con quien tiene dos hijos: Fiona y Jerónimo, pero en el historial amoroso de la sobrina de Thalía existen otros hombres, te contamos quienes son:

Camila y Diego estuvieron casados por 5 años (2008-2013) y tuvieron a su primer hijo en 2008, mientras que la pequeña Fiona vino al mundo en el 2010, y a pesar de su separación, ellos mantienen una relación amistosa, incluso llegan a reunirse y hasta acuden a premiers como familia.

Aún con todo y su gran amistad y de las fotos que comparten de vez en cuando el uno del otro, Diego tiene una relación sentimental con la modelo y actriz británica Suki Waterhouse, con quien se le ha visto en paseos románticos por Nueva York y hasta Tulum.

Después y aunque ellos desmintieron esta versión, se dijo que el "amor" entre Camila y su co-protagonista de la telenovela "A que no me dejas", Osvaldo Benavides, había superado la ficción luego de que se publicara una fotografía en la que el actor parecía que iba a besar a Sodi. Sus representantes aseguraron que sólo salieron a comer con amigos y que todo era "una gran mentira".

Uno de sus romances más recientes es el que mantuvo con el futbolista Javier "Chicharito" Hernández, con quien fue fotografiada en una cita romántica en París. La relación se dio luego de la inesperada separación entre "Chicharito" y su prometida Lucía Villalón. "Fue demasiada presión de los medios, no pudimos, estábamos en una relación a distancia y fue demasiado. Mucha cosa encima de algo muy bonito, mucha cosa muy fea que no tenía que ver con nosotros", aseguró Camila en una entrevista con la revista "Vanity Fair". Poco después de separarse, Javier Hernández volvió a la cancha del amor con la española Andrea Duro, y la respuesta de Camila con una frase en su Instagram que dice: "Love is lika a fart. If you hace to force it, it's probably shit", por lo que el Chicharito terminó eliminándola de la red social.

Una fuente reveló que Camila Sodi ya había olvidado al "Chicharito" con el arquitecto Michel Rojkind, con quien supuestamente había asistido a un concierto de la cantante Björk. Michel es un arquitecto mexicano de 47 años, socio fundador de Rojkind Arquitectos y exbaterista de Aleks Syntek. Hasta el momento no han salido nuevos rumores o imágenes que puedan comprobarlo.